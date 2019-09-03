Инженер «Томскавтодора» получил девять лет тюрьмы за взятку 1 млн рублей

В Томске завершился суд над сотрудником «Томскавтодора», который обвинялся в коррупции. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета России, которое занималось расследованием этого дела.

По данным силовиков, ведущий инженер отдела обеспечения сохранности дорог «Томскавтодора» неоднократно получал от начальника транспортного цеха фирмы взятки за беспрепятственный проезд грузовых автомашин предприятия через пункт весового контроля в селе Воронино. Общая сумма инкриминируемых ему взяток составила свыше 1 млн руб.

По материалам УФСБ по Томской области в отношении инженера завели уголовное дело по ст. 290 УК РФ (взятка). Слушания проходили в Томском райсуде. Он признал инженера виновным и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб.

Илья Николаев