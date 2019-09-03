«Россети Сибирь» ограничили подачу электроэнергии предприятиям ЖКХ Хакасии

«Россети Сибирь» обесточили до уровня технологической брони 12 объектов ЖКХ в Хакасии. «Обеспечение горячей водой жителей в подобных условиях будет зависеть от того, как предприятия-должники распределят оставшуюся нагрузку»,— сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь».

Такие меры были приняты компанией из-за «отсутствия динамики по снижению задолженности предприятий ЖКХ». «Платежная дисциплина жилищно-коммунальной сферы региона настолько низкая, что, к примеру, из начисленных 86,9 млн руб. за потребленные в июне и июле энергоресурсы коммунальщики заплатили только 27,7 млн руб.»,— заявляли в «Россети Сибирь» в конце августа.

По данным компании, за предусмотренный законодательством десятидневный срок для добровольного погашения задолженности потребители, получившие уведомления от энергетиков, заплатили около 3 млн руб. При этом долг 23 крупных компаний ЖКХ региона на момент получения предупреждения составил 296 млн руб. Общая задолженность всего коммунального сектора Хакасии составляет 592 млн руб., уточнили в компании.

Ранее «Россети Сибирь» предупреждали, что второй этап ограничения подачи электроэнергии до уровня аварийной брони планируется на 9 сентября.

О ситуации в Хакасии читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Энергетики пробились до брони»

Оксана Павлова