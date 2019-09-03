У надзора не все ГОК

Башкирскому управлению Роспотребнадзора не удалось через суд обязать Сибайский горнообогатительный комбинат (входит в УГМК-холдинг) пересмотреть границы санитарно-защитной зоны предприятия. В непосредственной близости от карьера, который арендует комбинат, построены жилые дома, и возникшая на объекте осенью 2018 года техногенная авария заставила Роспотребнадзор задуматься над расширением санитарной зоны. Сибайский городской суд отказал в иске, признав требования надзорного ведомства ошибочными. Юристы, соглашаясь с тем, что иск был составлен некорректно, полагают, что у Роспотребнадзора есть шанс пересмотреть дело в вышестоящей инстанции. При этом экологи отмечают, что структуре УГМК удовлетворение иска крайне невыгодно.

Сибайский городской суд отказал башкирскому управлению Роспотребнадзора в удовлетворении иска к Сибайскому ГОК УГМК-холдинга. Ведомство требовало признать незаконными действия и бездействие комбината во время экологической аварии на карьере, который предприятие арендует у местной администрации. В ноябре 2018 года в шахтах, оборудованных в карьере, началось горение руды, которое продолжалось несколько месяцев. Это привело к загрязнению воздуха в Сибае сернистыми газами. Как отметил в своем иске Роспотребнадзор, в 2018–2019 годах он провел в Сибае более 10 тыс. замеров, из которых в 85 случаях зафиксировал в воздухе превышение предельно допустимых концентраций сероводорода и диоксида серы.

По мнению Роспотребнадзора, действия Сибаискии ГОК привели к нарушению СанПиН по качеству атмосферного воздуха, комбинат не предотвратил появление раздражающих запахов и рефлекторных реакции у населения, а также их влияние на здоровье людеи. Во второй части иска ведомство потребовало от суда обязать ГОК написать заявление в Роспотребнадзор о пересмотре санитарно-защитной зоны комбината. В непосредственной близости от карьера на протяжении ряда лет строится жилье. Местная администрация продолжает выделять здесь участки для индивидуального жилищного строительства. По данным Роспотребнадзора, на момент подачи иска расстояние от промплощадки Сибайского ГОК до жилой зоны составляло от 20 м на юго-восточной границе до 610 м — на северо-западной.

Третьими лицами к разбирательству были привлечены минздрав Башкирии и мэрия Сибая, но в разбирательстве, как следует из материалов дела, они участия не приняли.

В Сибайском ГОК с исковыми требованиями не согласились. Предприятие заявило о том, что Роспотребнадзор избрал ненадлежащий способ защиты: закон не позволяет признавать незаконными действия или бездействие коммерческой организации. Кроме того, истец не доказал, что комбинат вообще обязан вносить изменения в санитарно-защитную зону, отметил представитель предприятия.

Суд согласился, что Сибайский ГОК не является органом власти, осуществляющим публичные полномочия, действия которого могут быть обжалованы по правилам Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, Гражданский кодекс и другие законы не предусматривают такой способ защиты нарушенных прав как признание незаконными действий коммерческой организации, отметил городской суд в своем решении.

В той части требований, где Роспотребнадзор добивался начала пересмотра санитарно-защитной зоны, суд также отказал. Правила установления санитарных зон, вступившие в силу с 1 января 2019 года, отметил суд, позволяют ГОК в течение года после регистрации превышения ПДК вредных веществ в воздухе проводить замеры и только потом, при необходимости, обратиться в уполномоченный орган с заявлением об установлении или изменении защитной зоны. После техногенной аварии в Сибае год еще не прошел, отмечено в решении суда.

В юридическом отделе Роспотребнадзора вчера сообщили, что пока не определились, будут ли обжаловать решение городского суда.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин отмечает, что требования Роспотребнадзора действительно были сформулированы «не совсем корректно, и неясно, как было их исполнять». «Ведомство требовало признать незаконным бездействие ГОКа по „необеспечению предотвращения появления запахов“, при этом непонятно, что именно должен был сделать комбинат для этого»,— отмечает юрист. В то же время, по мнению господина Речкина, продемонстрированный судом подход противоречит правовой позиции Верховного суда России о том, что выбор истцом ненадлежащего способа защиты не является, сам по себе, основанием для отказа в иске. «В такой ситуации, учитывая социальную значимость вопроса, суд должен был сам определить корректный способ защиты и рассмотреть спор по существу»,— отметил эксперт.

Ошибки, допускаемые региональными управлениями федеральных органов исполнительной власти, к которым относится и Роспотребнадзор, при выборе способа защиты законных интересов населения — не редкость, отмечает партнер юридической компании «Нафко-консультанты» Павел Иккерт. По его мнению, Роспотребнадзору следовало дождаться окончания годичного срока и подавать иск при условии, если ГОК не исполнит свои обязательства. При этом допускает эксперт, иск мог быть направлен на то, чтобы понудить ГОК «к скорейшим действиям путем привлечения к ситуации внимания общественности». «Не исключаю, что поспешность была продиктована хорошими намерениями и стремлением не допустить причинения еще большего вреда здоровью граждан, проживающих в непосредственной близости от действующих границ санитарной зоны»,— заключил собеседник.

По словам председателя Союза экологов Башкирии Александра Веселова, у местного управления Роспотребнадзора недостаточно судебной практики по вопросам экологической безопасности населения: «Очень невысокий уровень подготовки. По-моему, они вообще боятся в суды ходить». Следствием расширения санитарно-защитной зоны, отмечает эксперт, было бы переселение граждан за счет компании из этой территории. «Поэтому, конечно, комбинату это невыгодно»,— заключил господин Веселов.

Влада Шипилова, Майя Иванова