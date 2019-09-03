Конкурентность не помогла конкуренции

Минфин по итогам мониторинга закупок госкомпаний в первом полугодии 2019 года констатировал рост их прозрачности: объем неконкурентных закупок за год снизился с 95% до 86%. При этом ведомство утверждает, что среди «прочих» способов закупок, считающихся неконкурентными, более половины — вполне рыночные процедуры. Однако объем официальных закупок госпредприятий продолжает снижаться, что может быть вызвано лазейкой в законе, позволяющей скрывать от государства неконкурентные заказы у связанных с покупателем компаний. Противоречит предположениям Минфина и снижающаяся активность борьбы за поставки — на один заказ претендует уже 1,3 поставщика против 1,5 годом ранее.

По результатам мониторинга закупок госкомпаний (по ФЗ-223) в первом полугодии 2019 года Минфин отметил повышение прозрачности процесса за счет его цифровизации, обосновав это сокращением доли «неконкурентных» закупок (к ним закон относит договоры с единственным поставщиком, а также закупки «прочими способами», кроме «конкурентных» — аукционов и конкурсов).

По данным ЕИС, в деньгах доля закупок у единственного поставщика за год упала с 42% до 10%, хотя одновременно вырос с 53% до 76% объем закупок «прочими способами».

При этом в министерстве, ссылаясь на выборочный анализ «прочих» закупок, отмечают, что далеко не все они являются неконкурентными по сути. «Порядок проведения "прочих" процедур закупки не отличается от классических торгов»,— констатируют в ведомстве — если учитывать суть процедур, которые оценивал Минфин, доля конкурентных закупок вырастает до 54%, на закупки, оформленные как «прочие», но по факту совершенные у единственного поставщика, приходится еще 22%, а объем действительно неконкурентных закупок «прочими» способами снижается до 14%. Впрочем, признание конкурентными по сути неконкурентных по форме закупок никак не отражается на активности борьбы поставщиков за заказы: за год число претендентов на одну закупку снизилось с 1,5 до 1,3.

Анализ «прочих способов» ведомство представило впервые, но ссылается на его результаты, обосновывая идею введения в 223-ФЗ закрытого перечня способов закупок по аналогии с законом о госзакупках (ФЗ-44). Ранее в министерстве неоднократно заявляли о намерении в будущем сблизить эти законы, но против выступают госкомпании, требующие большей, чем у госзаказчиков, свободы для обеспечения собственной прибыльности.

Среди других выводов Минфина — сокращение доли участия зарегистрированных в системе ЕИС заказчиков по ФЗ-223 в закупках до 25% (30% по итогам 2018 года).

Впрочем, показатель может еще вырасти из-за финансовой неопределенности заказчиков в первом полугодии и переноса закупок на второе — так, за полгода закупки совершили лишь 15% зарегистрированных в ЕИС заказчиков — бюджетных учреждений.

В целом объем извещений госкомпаний о будущих закупках сокращается третий год подряд — в первом полугодии 2019 года он составил 6,4 трлн руб. (против 9,3 трлн руб. и 7,5 трлн руб. в 2017 и 2018 годах). При этом объем заключенных договоров уже достиг 8 трлн руб.— разрыв в 1,5 трлн руб., вероятно, возник из-за совершения закупок по прошлогодним извещениям или нераскрытия госкомпаниями части закупок благодаря существующей в ФЗ-223 лазейке (право не раскрывать данные о закупках у взаимозависимых лиц с долей более 25%). В Минфине “Ъ” подтвердили, что разница может происходить из-за нераскрытой в ЕИС части закупок госкомпаний,— ведомство настаивает на принятии до конца 2019 года законопроекта, который устранит эту лазейку.

Лидером же закупок по объему в первом полугодии неожиданно стала частная компания «Т Плюс» — под действие ФЗ-223 она попадает как работающая в сфере регулируемых тарифов, при этом поставщик тепла обогнал традиционно занимающих первые места в топ-10 государственных корпоративных заказчиков «Газпром», РЖД и «Роснефть». Причина — учет в результатах первого полугодия всего объема пятилетних договоров «Т Плюс» на поставку газа на 550 млрд руб.

Диана Галиева, Олег Сапожков