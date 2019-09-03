«Алев» рано ушел

Один из кредиторов АО «Алев», головной компании одноименного холдинга, бывшего производителя молочной продукции в Поволжье — Альфа-банк оспаривает добровольную ликвидацию организации. В феврале суд признал «Алев» банкротом и открыл конкурсное производство. Как настояли в суде представители Альфа-банка, на предприятии должна быть введена процедура наблюдения с анализом финансового состояния должника и его сделок. Вместе с тем известно, что часть производственных мощностей, в том числе самарский маслосырзавод «Кошкинский», а также торговые марки ГК «Алев» переданы федеральному холдингу «Русагро».

Кредитор АО «Алев» — Альфа-банк оспаривает признание компании банкротом. Кассационная инстанция арбитражного суда постановила пересмотреть соответствующее решение нижестоящей инстанции. В феврале «Алев» по собственному требованию признали банкротом и открыли конкурсное производство, учитывая, что у должника нет имущества для расчетов по долгам. Общая сумма требований кредиторов превышает, по данным электронной картотеки суда, 3,4 млрд руб. Крупнейшими кредиторами являются самарская структура федерального холдинга «Русагро» — ООО «Молочные продукты „Русагро“» (900 млн руб.), Юникредит банк (700 млн руб.), Россельхозбанк (500 млн руб.), банк «Дом.рф» (300 млн руб) и Альфа-банк (171 млн руб.)

• АО «Алев» зарегистрировано в 1994 году в Самарской области. Однако основные активы ГК «Алев» расположены в Ульяновской области. В «СПАРК-Интерфакс» имена собственников не раскрываются. В списке бывших руководителей — Максим Бырдин, Виталий Загоруйко, Александр Ивлев и Сергей Колотьев. В 2017 году выручка организации превысила 5 млрд руб. Убыток составил 128 млн руб. Финансовая отчетность за более поздний период не опубликована. Александра Ивлева, а также Камиля Заппарова кредитор «Алева» Россельхозбанк потребовал привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании на 989 млн руб.

Арбитражным управляющим утвердили Алексея Захарова. Аналогичный процесс начался в других структурах ГК «Алев», в том числе в самарском АО «Маслосырзавод „Кошкинский“». Одновременно с этим стало известно, что производственные мощности ГК проданы «Русагро». Сделку стороны не комментировали. Судя по информации на сайте, холдингу перешли и товарные знаки «Алева».

• ГК «Русагро» — один из крупнейших агрохолдингов России. Группа специализируется на производстве сахара (бренды «Русский сахар», «Чайкофский», «Брауни», Mon Cafe и т.д.), молочной продукции («Милье», «Кошкинский сыровар»), животноводстве (полуфабрикаты «Слово мясника»), растениеводстве и масложировом бизнесе («Мечта хозяйки», «Щедрое лето», ЕЖК). Основные активы ГК расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Курской, Орловской и Самарской областях, а также в Приморском крае. В Самарской области «Русагро» помимо завода в Кошках принадлежит маслоэкстракционный завод в поселке ­Безенчук.

Владелец «Алева» Александр Ивлев (также банкротится) в августе прошлого года продал 6491699 акций общества Татьяне Иншаковой. Эта сделка сейчас оспаривается банками-кредиторами предприятия. Альфа-банк выступил против ликвидации компании. Как заявили в суде представители банка, информация об отсутствии у «Алева» может быть недостоверной, так как не проводилась независимая экспертиза. Для анализа финансового состояния организации должна быть утверждена процедура, предшествующая банкротству — наблюдение. По ее итогам может быть принято решение о финансовом оздоровлении или ликвидации компании, а также выборе арбитражного управляющего для руководства процессом.

Как поясняют юристы, в рамках наблюдения управляющий проанализирует все сделки банкрота за предшествовавшие три года и начнет оспаривать их, стремясь таким образом вернуть в конкурсную массу как можно больше ценного ­имущества.

«Поскольку „Алев“ в этот период совершал крупные сделки с „Русагро“, то формируются риски того, что эти сделки могут быть управляющим оспорены»,— объясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

Как отмечает партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт, «в случае, если процедура наблюдения по решению суда все-таки будет введена, шансы на то, что требования кредиторов будут удовлетворены хотя бы частично за счет возвращения ранее проданных активов в конкурсную массу и их дальнейшей реализации, существенно возрастут. Но это невыгодно ни бенефициарам и руководству „Алева“, поскольку, если будет доказано, что эти сделки могли привести к банкротству, они могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, ни „Русагро“, которое может потерять приобретенные активы».

Сабрина Самедова