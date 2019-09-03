Проложили дорогу

Правительство Ульяновской области совместно с руководством ООО «УАЗ» разработало и согласовало комплексную дорожную карту развития автозавода, разработать которую поручил губернатор региона Сергей Морозов после того, как на УАЗе начались мероприятия по добровольному высвобождению работников. Правительство региона намерено поддержать автозавод через помощь в подготовке кадров, развитии индустриального парка УАЗа, а также мерами по стимулированию спроса на продукцию завода. На УАЗе и в облправительстве считают, что программа даст положительный эффект, однако в минфине отмечают, что уровень косвенной поддержки закупок еще может быть откорректирован при подготовке бюджета.

Как стало известно „Ъ“, в пятницу губернатор Ульяновской области Сергей Морозов утвердил разработанную региональным правительством и согласованную с руководством УАЗа дорожную карту комплексного развития Ульяновского автомобильного завода (ООО «УАЗ») на 2019–2022 годы. Поручение губернатора разработать этот документ было дано после того, как на автозаводе началась реализация программы добровольного высвобождения сотрудников (фактически — сокращение штатов). Сотрудникам предлагалось добровольно уволиться с предприятия с получением единовременной компенсации в размере трех среднемесячных зарплат. Всего планировалось сократить около 1000 человек из 8900 работников УАЗа. Программа добровольного высвобождения работала до 31 августа. После ее окончания оставшуюся часть добровольно невысвободившихся работников планировалось сократить уже в обычном порядке. Всего, как отмечают на ­УАЗе, по состоянию на 1 сентября, добровольно уволились 418 человек. В правительстве региона высказали недовольство в связи с ростом социальной напряженности, связанной с высвобождением.

Подписанный в пятницу документ включает в себя 29 мероприятий содействия развитию УАЗа. Среди них три основных блока. Социальный: меры по бесплатному переобучению высвобождаемого персонала для его задействования в первую очередь непосредственно на востребованных рабочих местах ООО «УАЗ» (всего автозаводу не хватает около ста квалифицированных специалистов); размещение на втором этаже здания заводоуправления детского поликлинического отделения № 5 ГУЗ ДГКБ, а также поликлиники медсанчасти (при этом предстоит еще определить и согласовать стоимость аренды или выкупа этажа); размещение на территории автозавода выездных консультационных пунктов занятости и соцзащиты населения.

Второе направление меры по повышению спроса на продукцию УАЗа: предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по некоторым программам займов с годовой ставкой 3,62% через Фонд развития и финансирования предпринимательства; обеспечение льготных условий лизинга (по ставке удорожания не более 4% в год) субъектам МСП при покупке коммерческих моделей «УАЗ»; субсидии облбюджета (40 млн руб.) на реализацию муниципальных программ по приобретению транспортных средств; увеличение с 20% до 40% возмещения части затрат на приобретение автомобилей сельхозпроизводителям (20 млн руб.); приобретение школьных автобусов (производит ООО «Автодом» на шасси УАЗ 2363) для нужд муниципальных образований (сумма затрат пока не определена); закупка 187 автомобилей «УАЗ» различных модификаций для нужд облправительства на общую сумму в 149,4 млн руб. И третий блок — связанный с развитием индустриального парка автомобильной направленности на части территории УАЗа (всего сейчас под индустриальный парк свободно около 55 тыс. кв. метров из более 600 тыс. кв. метров производственных площадей автозавода). Региональное правительство обязуется оказать поддержку в привлечении резидентов автомобильного кластера. Кроме того, в развитии индустриального парка поможет и предусмотренная передача городу пока еще внутренней дороги УАЗа (всего около 5 км), которую город обязуется и отремонтировать (дорога, как отмечают на УАЗе, станет важной логистической составляющей для резидентов, а для горожан — параллельной трассой, разгружающей Московское шоссе).

Ряд пунктов дорожной карты (ремонт профилактория, ремонт ДК «УАЗ», не находящихся на балансе автозавода, содействие в проведении чемпионата по автогонкам в селе Арском) прямого отношения к финансовоэкономической деятельности УАЗа не имеет. Также не имеют отношения и несколько пунктов по скидкам для определенных субъектов бизнеса, поскольку они действовали и ранее.

На автозаводе затруднились назвать экономический эффект от мероприятий, но отметили, что повышение спроса на продукцию положительно повлияет на деятельность завода, а «планы по развитию индустриального парка позволят снять с него излишнюю нагрузку в виде земельного налога, позволят эффективно использовать свободные площади». «Кроме того, развитие автомобильного кластера на базе индустриального парка позволит снизить логистические издержки, а значит, и снизить цену производимых резидентами комплектующих»,— отметил представитель УАЗа Константин Сазонов. По данным УАЗа, сейчас, после обсуждения всех мероприятий дорожной карты, официальные сокращения на УАЗе «пока более не планируются».

Насколько реальны мероприятия дорожной карты, пока предположить трудно. По основным мероприятиям, связанным с прямыми расходами областного бюджета, дана сноска «при наличии средств областного бюджета». Как пояснила „Ъ“ региональный министр финансов Екатерина Буцкая, министерствам и ведомствам еще предстоит защищать объемы необходимых субсидий, и только после целого ряда обсуждений конкретные цифры будут внесены в проект бюджета, «и они могут отличаться от заявленных в дорожной карте».

Руководитель регионального департамента промышленности Сергей Савельев пояснил „Ъ“, что, разрабатывая меры поддержки, рабочая группа пришла к выводу, что поддержание спроса на продукцию в данной ситуации будет лучшим вариантом, «тем более, когда завод в убытке, льгота по прибыли им все равно не нужна, а по земельному налогу решение принимает город» (с 2018 года Ульяновск отменил льготу на землю для ООО «УАЗ»). По словам господина Савельева, в ходе подготовки дорожной карты УАЗ ознакомил облправительство со своими планами развития. «Раскрыть их мы не имеем права, это коммерческая тайна, но могу сказать однозначно, что никаких планов по переносу производства UAZ-Patriot 2020 в Елабугу у автозавода нет»,— добавил руковдитель ­департамента.

Сергей Титов, Ульяновск