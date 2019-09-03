Обрушение по неосторожности В Самаре возбуждено уголовное дело в связи гибелью ребенка от упавшей плитки с фасада ДК им. Литвинова

После гибели ребенка от упавшей с фасада ДК им. Литвинова облицовочной плитки учреждение закрыли до конца 2021 года. СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Вопрос о необходимости реставрации Дворца культуры решается с 2012 года. Эксперты отмечают, что наличие состава преступления будет зависеть от того, приняты ли все возможные меры для обеспечения безопасности объекта. Кроме того, по мнению юристов, «у уголовного дела вполне реальные судебные перспективы».

Силовики возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

В воскресенье, 1 сентября, с фасада здания Дворца культуры им. Литвинова в Кировском районе Самары с высоты 1,5 м обрушилась облицовочная мраморная плита, которая упала на 10летнего ребенка. Впоследствии ребенок скончался. Правоохранители устанавливают обстоятельства и виновников происшествия. Ранее следователи начали проверку по факту случившегося. К ним присоединилась областная прокуратура.

В пресс-службе мэрии Самары „Ъ“ отметили, что муниципалитет возьмет на себя расходы по организации похорон ребенка.

После случившегося администрация Самары решила закрыть ДК им. Литвинова до окончания ремонтно-реставрационных работ, которые завершатся до конца 2021 года. «Для творческих коллективов, размещающихся в стенах здания на пл. Кирова, будут определены другие помещения»,— отмечают в мэрии.

«Дом культуры на площади им. Кирова» является объектом культурного наследия. Здание было построено в 1961 году. С 2012 года решается вопрос о необходимости его реставрации. На средства муниципального бюджета был разработан проект обновления здания, составлена смета, которая получила положительное заключение государственной экспертизы. Однако софинансирование было обеспечено лишь в прошлом году.

В настоящее время проект прошел историко-культурную экспертизу в Москве. В августе проектировщик направил проектно-сметную документацию в департамент градостроительства для прохождения госэкспертизы. После этого будут проведены торги на проведение строительно-монтажных работ на объекте. Контракт с подрядчиком планируется заключить до 1 ноября. На эти цели из областного и муниципального бюджетов будут выделены 309 млн руб.

Обновление ДК им. Литвинова включает в себя ремонт кровли, полную реставрацию фасада, замену окон, дверей, внутренних инженерных коммуникаций (водоснабжение, водооотведение, теплоснабжение, отопление), установку противопожарной сигнализации, слаботочных систем. Также будут проведены мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

Проектированием ремонтно-реставрационных работ Дворца культуры занималось ООО «САМТОРЕС–М». Компания выиграла торги в августе прошлого года, предложив самую низкую цену — 5,3 млн руб.

Руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская отмечает, что в данном случае речь идет скорее о нарушении требований ФЗ о безопасности зданий и сооружений (№ 384ФЗ), который обязывает собственника принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде. «Коль скоро речь идет об объекте культурного наследия, собственником является, скорее всего, муниципальное образование. Сотрудникам правоохранительных органов остается только выяснить, какое конкретное лицо, уполномоченное постановлением главы администрации, несет ответственность за безопасность данного объекта. Как правило, этим лицом является заместитель главы муниципального образования по строительству»,— отмечает Алена Зеленовская.

По мнению эксперта, наличие состава преступления будет зависеть от того, приняты ли все возможные меры для обеспечения безопасности объекта, проведены ли мероприятия по консервации объекта, поскольку вопрос о проведении ремонтно-реставрационных работ актуален уже как минимум семь лет. «Поскольку последствия очень серьезны, думаю, что у уголовного дела вполне реальные судебные перспективы. Кроме того, могут быть большие претензии со стороны органов следствия и прокуратуры к надзорному органу Самарской области в сфере охраны культурного наследия за ненадлежащее исполнение государственных полномочий»,— подчеркивает госпожа Зеленовская.

Ани Айвазян