Сотрудника «Татнефтеотдачи» подозревают в вымогательстве 200 тысяч рублей

Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дело в отношении главного специалиста отдела геологии АО «Татнефтеотдача» 37-летнего Ильнура Абзяппарова. Он подозревается п.п. «б», «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

По версии следствия, в августе 2019 года господин Абзяппаров потребовал от директора одной из компаний передать ему 200 тыс. руб. «за сокрытие нарушений, допущенных в работе подрядных организаций». «Противоправные действия Абзяппарова были выявлены сотрудниками службы экономической безопасности АО «Татнефтеотдача», которые в дальнейшем оказали содействие в изобличении злоумышленника. После получения части денежных средств в размере 150 тыс. рублей Абзяппаров был задержан»,— говорится в сообщении СУ.

Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"