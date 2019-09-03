«Тролза» пошла на контакт со следствием

В отношении руководства энгельсского ЗАО «Тролза», которое с конца 2018 года находится в кризисе, возбуждено очередное уголовное дело. Крупнейший в России производитель троллейбусов недоплатил в налоговые органы 23,89 млн руб. Одновременно с этим банк «Россия» подал заявление в Арбитражный суд Саратовской области о банкротстве предприятия из-за долга в 189,62 млн руб. В настоящее время на предприятии в очередной раз продлен режим простоя. Эксперты уверены, что без инвестора спасти завод не удастся, однако и он пока окончательного решения не принял.

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении руководителей ЗАО «Тролза» (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова). Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного ­управления.

По версии следствия, с 2016-го по 2018 год неустановленные должностные лица предприятия, зная, что в случае достоверного ведения бухгалтерской отчетности и отражения поставок металла от ООО «Лидер» завод должен будет уплачивать значительные суммы налогов в бюджет, отразили наряду с реальными поставками товарно-материальных ценностей, необходимых для производства троллейбусов, фиктивные — от ООО «Лидер» с уплатой НДС в общей сумме 23,89 млн руб. для дальнейшего применения налоговых вычетов в этой сумме по налогу на добавленную стоимость. По мнению следственных органов, ООО «Лидер» металл в указанных в документации объемах не поставляло.

Это уже второе уголовное дело в отношении менеджмента троллейбусного завода. Сейчас под следствием находятся бывший генеральный директор «Тролзы» Иван Котвицкий и начальник службы содействия бизнесу предприятия Владимир Степанищев. Им вменяется дача взятки группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291) сотруднику налоговой инспекции. По версии следствия, в 2015 году после налоговой проверки они передали инспектору 2 млн руб. за внесение в акт налоговой проверки ложных сведений — сокращение размера долга по налогам с 90 млн до 40 млн руб. Оба не признают вину.

В июле завод возглавил Сергей Ключарев, ранее занимавший должность директора по развитию ООО НПФ «ЭТНА». Ранее он уже работал на «Тролзе» в разных должностях в течение 37 лет. Уголовные дела в компании не ­комментируют.

Почти одновременно с возбуждением нового уголовного дела в Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление о банкротстве ЗАО «Тролза» от АО «Акционерный банк „Россия“». Сумма исковых требований составляет 189,62 млн руб. Заявление к рассмотрению пока не принято.

«Россия» — не единственный кредитор энгельсского производителя троллейбусов. Самыми крупными из них являются столичный «БМ-Банк» и ПАО «Государственная транспортно-лизинговая компания» (Салехард). Банк подал к заводу и АО «Арно» иск на 1 млрд руб. Ямало-Ненецкая компания требует взыскать с «Тролзы» 763,37 млн руб. по договору от 28 декабря 2017 года. Дела рассматривает Арбитражный суд Москвы.

Как ранее писал „Ъ“, энгельсский производитель троллейбусов с конца 2018 года находится в кризисе в связи с судебными исками и отсутствием заказов. В начале этого года на предприятии был введен режим простоя. Его называли «традиционным» для этого периода, связанным с «недозагрузкой производственных мощностей предприятия, вызванной особенностями контрактования и оплаты за поставленную продукцию». Ожидалось, что к февралю ситуация изменится. Однако режим неоднократно продлевался. На предприятии ожидают, что простой завершится 16 сентября.

Власти Саратовской области вели переговоры с несколькими инвесторами, которые рассматривают возможность финансирования предприятия и возобновления производства на предприятии. Наиболее вероятным из них называется АО «Трансмашхолдинг» (специализируется на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем). Однако, по данным „Ъ“, окончательное решение еще не принято. «Трансмашхолдинг» информацию о переговорах не комментирует.

Член общественного совета при региональном минпромэнерго Сергей Лисовский считает, что судьба предприятия будет зависеть от инвестора. «Я уверен, что он сможет решить вопрос и с банком „Россия“, и другие проблемы предприятия. Что касается уголовных дел, то я не стал бы тут винить исключительно руководство завода, решения по ключевым вопросам принимает собственник»,— подытожил господин ­Лисовский.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов уверен, что перспективы у энгельсских троллейбусов есть. «Продукция конкретно этого предприятия известна и эксплуатируется не только в РФ, но и в других странах, в первую очередь — в странах СНГ, но и в странах дальнего зарубежья тоже. Однако нужно учесть, что конкуренция среди производителей троллейбусов в мире высокая, а значит, предприятие должно быть готовым к этому, его техника должна привлекать потребителей по внешнему виду, техническим характеристикам и цене, что позволит ему оставаться одним из ключевых игроков в отрасли»,— отметил господин Баранов.

Марина Ковалева