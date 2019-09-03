Краевые власти назвали новый перспективный вариант строительства аквапарка — в микрорайоне Ива (Мотовилихинский район Перми), где строит одноименный жилой комплекс краснодарский «Девелопмент-Юг». Для этого правительство предложило девелоперу передать властям часть площадки в 18 га, зарезервированной ранее под ТЦ. Эксперты полагают, что этот проект выгоден, прежде всего, застройщику, ведь наличие аквапарка повышает капитализацию строящегося жилья.



Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил о том, что краевые власти рассматривают две площадки под аквапарк. Первую, на ул. Калинина, 84, в конце августа назвал депутатам гордумы министр имущественных отношений края Николай Гончаров: здесь 10 из 30 га отведено под инфекционную больницу. Вторая площадка, в микрорайоне Ива, была анонсирована впервые. Территорию уже 11 лет застраивает крас­нодарский холдинг «Девелопмент-Юг», и из 80 га здесь были свободными 18. В 2015 году холдинг и краевые власти вели переговоры о строительстве ТЦ «Мега» ИКЕА на этой территории. Вчера господин Решетников отметил, что краевые власти ведут переговоры с СИК «Девелопмент-Юг» о передаче участка в региональную собственность, окончательно решение может быть принято в сентябре в ходе визита в Пермь главы корпорации Сергея Иванова.

Господин Решетников высказался о плюсах обеих локаций. Площадка на Иве импонирует транспорт­ной доступностью: рядом находится Восточный обход. В то же время, отметил губернатор, аквапарк нужен и Кировском району: здесь нет досуговых объектов, и жители Закамска на это неоднократно указывали главе региона. Господин Решетников также высказался и по поводу опасений в безопасности соседства аквапарка и инфекционной больницы. Губернатор призвал не опасаться этого соседства, заявив, что будущий объект здравоохранения будет полностью современным и экологичным.

Глава региона заявил о намерении принять решение по аквапарку до конца сентября, причем с привлечением специалистов и городских властей. Максим Решетников добавил, что он сам «загорелся» идеей аквапарка. По данным источника „Ъ-Прикамье“, руководство края склоняется именно к варианту на Иве.

Источник в «Девелопмент-Юг» подтвердил, что холдинг ведет переговоры с краевыми властями о передаче площадки. По его данным, край претендует не на всю территорию, которая отводилась под торговлю. Максим Решетников отметил, что у девелопера остаются планы по строительству здесь торгового центра.

Сергей Иванов ранее заявлял, что корпорация изу­чает возможность уменьшить объем зарезервированной под торговлю площади. «Мы немного утомились от переговорных процессов. Сегодня все на какой-то паузе. Многие готовы заходить, но не могут или не хотят платить ра­зумную цену. Мы, наверное, участок под коммерцию уменьшим. Как — пос­мотрим. Будем консультироваться с исполнительной властью»,— заявлял Сергей Иванов.

Планы властей относительно выбора локации под аквапарк менялись за последний год уже несколько раз. В 2018 году Максим Решетников также анонсировал две площадки: в микрорайоне Нагорном, рядом со строящимся зоопарком, и возле бывшего ипподрома, где реализует проект крупного ТРК «Планета» столичный девелопер Malltech. В итоге от второй площадки власти отказались, решив построить там конгресс-холл. О причинах отказа от локации рядом с зоопарком власти публично не заявляли.

«Прошлогодние» варианты аквапарка находились вблизи крупных объектов — зоопарка и торгового комплекса, и такое соседство могло дать дополнительный трафик посетителей. Нынешние варианты этих преимуществ лишены.

Директор по недвижимости ГК «ЭКС» Елена Жданова отмечает, что большинство аквапарков находится на выезде из города, они не стоят в центре. По ее мнению, новый вариант — достаточно логичный: «Здесь действительно неплохая транспорт­ная развязка. Как понимаю, есть и сети».

Бывший гендиректор «Корпорации развития Пермского края» Кирилл Хмарук (в свое время корпорация консультировала «Девелопмент-Юг» по поводу этой площадки) отмечает, что наличие аквапарка повысит капитализацию строящегося жилого комплекса. «Теперь „Девелопмент-Юг“ будет продавать квартиры, как в спортивном микрорайоне со своим бассейном. А где бассейн, там и своя спортивная школа. Аквапарк — он, как якорь, — притягивает».

Вячеслав Суханов