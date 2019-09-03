Контрольный департамент Перми учредил надзорную инспекцию

Контрольно-аналитический департамент Перми 30 августа учредил МКУ «Административно-техническая инспекция». Она была зарегистрирована по адресу: Пермь, ул. Нефтяников, 5, говорится в материале «СПАРК-Интерфакс». Ее возглавил Кирилл Самаркин, прежде руководитель аналогичной инспекции, но в составе управления внешнего благоустройства.

Напомним, ранее так называемую службу квартальных инспекторов (городская административно-техническая инспекция, ГАТИ) курировало УВБ. По решению главы Перми Дмитрия Самойлова ее включили в структуру контрольно-аналитического департамента администрации, который подчиняется непосредственно мэру.