Губернатор Прикамья объяснил необходимость досрочной отмены ЕНВД

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время общения с жителями края в Instagram объяснил необходимость досрочной отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД). В своем выступлении господин Решетников привел цитату главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина: «ЕНВД — это несовременная форма налогообложения, которая не соответствует реальным вызовам, и отказ от этого налогового режима соответствует международным подходам, когда налоги платятся с выручки».

По словам Максима Решетникова, «в настоящий момент реальная налоговая нагрузка по ЕНВД составляет менее 1% выручки, режим используется в основном для налоговой оптимизации и остается последней массовой брешью в системе налогообложения». «Понятно, что Федеральная налоговая служба и министерство финансов ориентированы на то, чтобы эту лазейку закрыть», - добавил губернатор. Также, он заявил, что досрочная отмена ЕНВД поможет региону получить дополнительные средства. При этом он отметил, что часть этих средств будет направлена на программы поддержки предпринимателей, а краевое заксобрание рассмотрит предложения краевых властей по изменению альтернативной патентной системы налогообложения.

На федеральном уровне было принято решение об отмене ЕНВД к 2021 году. Предполагается, что предприниматели-плательщики ЕНВД смогут перейти на патентную или упрощенную систему налогообложения. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора о компенсации выпадающих доходов для муниципалитетов, согласившихся отменить ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб.

Эта инициатива вызвала общественный резонанс. На данный момент отменять ЕНВД отказались представительные органы Чайковского городского округа, а также Сивинского, Осинского, Добрянского, Частинского, Большесосновского и Гайнского муниципальных районов. Причем в Чайковском депутаты думы дважды проголосовали против данной инициативы. Также около 2000 предпринимателей направили в Пермскую думу письмо с просьбой отказаться от досрочной отмены ЕНВД.