СКА освоился на финской площадке «Металлурга»

Хоккеисты СКА с победы начали новый сезон в Континентальной хоккейной лиге. Вчера они обыграли в Магнитогорске местный «Металлург» 3:1.

СКА в межсезонье потерял почти половину состава. Ушли бомбардир Никита Гусев, звездный форвард Павел Дацюк, «непроходимый» защитник Владислав Гавриков, вратарь Игорь Шестеркин. Самая же главная перестановка произошла на тренерском мостике. Илья Воробьев, возглавивший армейцев прошлой весной, неожиданно быстро исчерпал лимит доверия и его сменил Алексей Кудашов, до этого работавший ассистентом Воробьева. Такая же перестановка произошла в тренерском штабе сборной России. Илья Воробьев, возглавлявший ее, не смог выиграть золото на чемпионате мира (только третье место) и уступил пост тому же Кудашову. В СКА Воробьев «провинился» тем, что весной его команда проиграла в финале Западной конференции ЦСКА (3–4).

Интересно, что чуть ранее, весной 2018-го, такая же участь постигла Олега Знарка, руководившего одновременно СКА и сборной. Он тоже сплоховал в плей-офф КХЛ и на чемпионате мира, и его заменили на Илью Воробьева, его помощника. Знарка не спасла даже победа сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане — первая для российского хоккея, хоть на тех Играх не выступали игроки НХЛ. Сейчас Олег Знарок тренирует московский «Спартак». Уже можно предположить, что матчи СКА и «Спартака» в этом сезоне будут горячими.

Пока же армейцев экзаменовал магнитогорский «Металлург», который тренирует чешский специалист Йозеф Яндач. Новшество этого сезона — площадки нового формата. В КХЛ решили взять пример с НХЛ и уменьшить их размер. Правда, получилось примерно как с системой видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской футбольной премьер-лиге: в каких-то матчах она используется, в каких-то нет. В КХЛ немного по-другому — каждый клуб «режет» площадку как хочет. В итоге в одних городах используют северо-американский размер, в других — европейский, а в каких-то — финский. В Магнитогорске как раз последний вариант.

Впрочем, новый размер площадки, который должен, по замыслу, повысить зрелищность хоккея, никак не сказался на ходе матча между «Магниткой» и СКА. Дуэль носила тактический характер, соперники действовали осторожно, результативность оставляла желать лучшего. СКА сразу взял ход матча в свои руки и до финальной сирены не упустил преимущества. В первом периоде счет открыл шведский защитник Давид Рунбланд, бросивший с точки Патрика Херсли (играл такой за СКА швед с могучим броском, теперь ушел в «Спартак»). В середине второго периода ответил канадский форвард «Металлурга» Брэндон Козун, хорошо сыгравший на пятачке. Но еще до конца второго периода цели достиг бросок Наиля Якупова. Это форвард немного терялся, когда в СКА были звезды — может, теперь раскроется. Обе шайбы, надо отметить, армейцы забросили в большинстве: первую так и вообще в момент, когда хозяева остались втроем против пятерых игроков СКА.

Под занавес, когда уральцы уже подумывали заменить вратаря на шестого игрока, чтобы спасти матч, их надежды развеял Владимир Ткачев, добивший шайбу в сетку. Форвард пришел из уфимской команды «Салават Юлаев», на него тренеры делают основную ставку в атаке. Также из Уфы в Петербург этим летом переехал финский нападающий Йоонас Камппайнен, но он в этом матче результативными действиями не отметился. В итоге — первая победа СКА со счетом 3:1.

Завтра, в среду, петербуржцы встретятся в Челябинске с «Трактором», который вчера уступил дома чеховскому «Витязю» 2:4.

Юрий Балетов