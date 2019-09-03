Следственный комитет вновь подключили к выборам

Центральная избирательная комиссия обратилась в Следственный комитет Санкт-Петербурга, чтобы он проверил действия избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) «Ржевка» на предмет соответствия ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан). На заседании 30 августа рассматривались жалобы девяти кандидатов в совет этого муниципального образования на решение СПбИК. Им было отказано в регистрации, так как извещение о проведении партийной конференции не поступило в ИКМО. Так случилось потому, что в ее помещение попасть было невозможно. Вчера горизбирком зарегистрировал кандидатов в муниципальные депутаты. Эксперты полагают, что обращение ЦИК не сможет повлиять на позицию правоохранительных органов, которые ранее отказались возбуждать дела в отношении ИКМО.

В числе защитников прав кандидатов была кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова.

В ходе видеоконференции на заседании ЦИК она заявила, что требует регистрации девяти вышеупомянутых кандидатов. В противном случае она просит отменить выборы на «Ржевке».

Было установлено, что кандидаты не имели возможности самостоятельно передать документы в комиссию, так как двери ее были закрыты. Они передали извещение члену комиссии с правом решающего голоса Елене Латкиной («Справедливая Россия»), однако, по заверениям членов ИКМО, оно до них так и не дошло.

Центризбирком, рассмотрев жалобу, поручил СПбИК пересмотреть свое решение, а также порекомендовал зарегистрировать граждан.

Члены ЦИК хотели спросить у главы ИКМО, почему сложилась такая ситуация, однако на заседание она не явилась. Как пояснила зампред ГИК Алла Егорова, председатель ИКМО Ирина Труханова никогда не приходила по вызову, присылая заместителя или секретаря. «Мы делаем выводы»,— резюмировала госпожа Егорова.

Член СПбИК с правом решающего голоса Олег Зацепа добавил, что госпожа Труханова не пришла даже на составление протокола о совершении «Ржевкой» административного правонарушения.

Решением горизбиркома от 2 сентября кандидаты от «Справедливой России» были зарегистрированы. Также было направлено обращение в Следственный комитет по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ЦИК предположили, что действия ИКМО могут соответствовать ст. 141 УК РФ.

Ранее петербургский избирком также направлял обращение в СК с просьбой проверить действия членов ИКМО «Ржевка» (в числе восьми ИКМО. — “Ъ”) на предмет уголовного преступления, однако правоохранители решили, что ни одно из нарушений не является поводом для возбуждения уголовного дела.

По мнению политолога и директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, рассмотрение будет детальным, однако в силу несовершенства законов наказаний не последует. «Бывают прецеденты, когда обращение вышестоящего органа приводит к началу движения по делу. Если бы была уверенность, что ничего не произойдет, то никто бы ничего, наверное, не подавал. Возможно, будут использованы дополнительные рычаги. Я не могу утверждать, что уголовное дело будет гарантированно возбуждено. Это вопрос сложный ввиду несовершенства законодательства»,— считает эксперт.

Напомним, ранее в разговоре с “Ъ” господин Солонников выразил мнение, что изменение законов, вероятно, будет обсуждаться по окончании выборов в Петербурге. «Законодательное обеспечение деятельности муниципальных избирательных комиссий с точки зрения легитимности, открытости, равной доступности для всех кандидатов не работает. Это более сложная и более длительная процедура, которой, видимо, будут заниматься после 8 сентября»,— говорил он.

Политолог и доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор полагает, что обращение ЦИК ни к чему не приведет. «Думаю, что это не более чем сотрясание воздуха. Им (ИКМО — “Ъ”) осталось продержаться всего несколько дней. После объявления итогов голосования уже ничего нельзя будет изменить»,— подчеркнул эксперт.

Олег Дилимбетов