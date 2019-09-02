Новинки АПЗ на МАКСе

Большая делегация Арзамасского приборостроительного завода во главе с генеральным директором предприятия Олегом Лавричевым посетила 14-й Международный авиационно-космический салон, проходивший в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.



Программа участия АО «АПЗ» включала презентацию своих перспективных разработок, а также проведение ряда деловых встреч.

В частности, состоялись конструктивные переговоры с представителями компании-оператора информационных систем «Аэромакс», занимающейся комплексными инновационными решениями с использованием БПЛА и геоинформационных систем. В настоящее время компания ведет работу по расширению линейки беспилотников и предлагает их к использованию на гражданском рынке для решения различных задач МЧС, для лесного хозяйства, банковских структур, Почты России и т.д. Встреча состоялась по инициативе и с участием председателя совета директоров компании «Аэромакс» Валерия Шанцева, намечены общие актуальные и интересные для обеих сторон задачи.

Также на площадке МАКСа Олег Лавричев провел переговоры с руководством Промсвязьбанка по вопросам кредитования на выгодных для предприятия условиях. Это уполномоченный банк по работе с предприятиями ОПК по сопровождению контрактов по ГОЗу.

За дни работы МАКСа «прикоснуться к авиации» смогли свыше 400 тысяч человек. Всего в мероприятии участвовали 827 компаний из 33 государств. В официальном открытии авиасалона приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Истребители, пассажирские лайнеры и спортивные самолеты — в воздухе и на земле — новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, тематические экспозиции, натурные образцы авиатехники.