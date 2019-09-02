«Татнефть» с начала года увеличила добычу на 3%

Группа «Татнефть» за январь-август добыла более 19,9 млн тонн нефти, что на 3,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба.

Из них 19,7 млн тонн приходятся на материнскую компанию – ПАО «Татнефть», остальное – на ее «дочки», работающие на участках за пределами Татарстана (в Самарской области и Ненецком автономном округе).

В том числе в августе добыча группы превысила 2,5 млн тонн, ПАО «Татнефть» – 2,47 млн тонн.

Добыча сверхвязкой нефти с начала года составила 1,7 млн тонн с ростом 26,4% к аналогичному периоду прошлого года. Из них 249,4 тыс. тонн – в августе.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"