Полиция Испании задержала российского моряка при изъятии 800 кг кокаина

Власти Испании перехватили крупную партию кокаина, обнаруженную на борту задержанного американского парусника Seascape. На судне находились трое моряков — граждане Сербии, Мексики и России, сообщает национальная полиция.

Расследование началось в августе прошлого года, когда в правоохранительные органы впервые поступила информация о подозрительном судне. В спецоперации по перехвату парусника участвовали полиция, налоговое агентство и гражданская гвардия Испании. Судно задержали в международных водах вблизи Азорских островов, так как опасались, что, когда оно войдет в воды Испании, наркотики уже будут перегружены на другие суда.

Парусник конвоирован в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. На судне намеренно не было никаких признаков, позволяющих определить, какой стране оно принадлежит, уточнили в полиции. Принадлежность к США была установлена уже после захвата судна.