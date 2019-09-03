Квартирный торг

АО «Российский аукционный дом» выставило на торги имущество КБ «Транснациональный банк». Предметом торгов являются 12 лотов, в каждом из которых от пяти до 15 квартир и парковочных мест, расположенных в ЖК Rose Del Mare (Сочи) и на прилегающей к нему территории. Общая стоимость лотов составляет 781,2 млн руб. Эксперты говорят, что если дождаться снижения цены, то покупка может быть прибыльной. Продать недвижимость по заявленной стоимости, по их мнению, будет непросто.



АО «Российский аукционный дом» по поручению Агентства по страхованию вкладов выставило на торги недвижимое имущество КБ «Транснациональный банк», расположенное в Сочи на улице Роз. Это 12 лотов, включающих в себя от пяти до 15 позиций — квартир и парковочных мест. Совокупная площадь помещений, включенных в лоты, варьируется от 163,7 до 730,1 кв. м. Цена лотов варьируется от 21,4 до 90,7 млн руб. Их общая стоимость составляет 781,2 млн руб.

Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным КБ «Транснациональный банк» в июне 2015 года. Функции конкурсного управляющего были возложены на Агентство по страхованию вкладов. В апреле 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Транснациональный банк», занимавшего по величине активов 185-е место в банковской системе РФ. 27 апреля начались выплаты страхового возмещения вкладчикам «Транснационального банка», объем выплат оценили в 16,2 млрд руб.

Отзыв лицензии произошел в ходе осуществления регулятором надзорных функций за деятельностью «Транснационального банка». Проверка показала, что «представляемая банком отчетность являлась существенно недостоверной, так как не отражала его реального финансового положения по причине неадекватной оценки принятых кредитных рисков».

В частности, Банк России предъявил требования «Транснациональному банку» о досоздании резервов по ссудной задолженности и представлении достоверной отчетности, которые банком исполнены не были. В 2018 году АСВ подало в суд иск о привлечении к субсидиарной ответственности шести лиц, контролировавших «Транснациональный банк», в виде взыскания с них солидарно 12,1 млрд руб., однако Арбитражный суд Москвы отказал агентству. Верховный суд РФ подтвердил отказ.

Банк был зарегистрирован в ноябре 1992 года в форме акционерного общества. В январе 1993-го организационно-правовая форма была изменена на товарищество с ограниченной ответственностью, затем кредитная организация работала как ООО. В декабре 2004 года «Транснациональный банк» стал участником системы страхования вкладов, в декабре 2011-го приобрел 11,99% акций краснодарского Юг-Инвестбанка за 60 млн руб.

По словам гендиректора консалтингового агентства «Советникъ» Максима Орешина, выгоды покупки недвижимости на аукционах по банкротству заключаются в том, что покупатель сразу становится полноправным собственником жилья с дисконтом 50–70% от рыночной стоимости. «На первом этапе продается порядка 60% от общего количества лотов. Экономия от покупки квартиры на первом этапе может составить 10–15%, что уже неплохо. Купить квартиру банкрота в ходе второго этапа торгов можно с более ощутимой выгодой — примерно на 30% дешевле рыночной стоимости имущества. Однако наиболее привлекателен для инвестиций третий этап торгов. Понятно, что аукцион по продаже недвижимости редко доходит до самой низкой цены, которая составляет 1% от начальной стоимости, однако даже при покупке в середине публичных торгов покупатель выигрывает до 50–70% в стоимости квартиры»,— поясняет господин Орешин.

Гендиректор Macon Realty Group Илья Володько считает, что лоты необходимо раздробить или же предложить больший дисконт. «Цена за 1 кв. м адекватная (120–130 тыс. руб.), однако из-за огромных площадей бюджет очень большой. Из-за этого вероятность реализации имущества достаточно низкая. Очень сомнительно, что найдется покупатель, да не один, способный приобрести сразу 700 кв. м, при том что спрос на площадь квартир в Сочи стандартный»,— пояснил господин Володько.

Елена Рыжкова, Краснодар