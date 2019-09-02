«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Куда инвестировать, чтобы получить большую прибыль? Какие инструменты предлагает рынок? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с аналитиком инвестиционной компании QBF Александром Алексеевским.

Олег Богданов: Что предлагаете инвесторам в текущей обстановке, какие рынки, инструменты, активы?

Александр Алексеевский: Совсем недавно крупнейшие американские банки Goldman Sachs и JPMorgan рекомендовали покупать акции после их просадки из-за введения новых американских пошлин. И в этих условиях я бы советовал присмотреться к акциям компании Facebook. Я бы рассматривал интервал инвестирования от шести месяцев и потенциал роста до 10-15%, то есть целевая цена акции — порядка $210.

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