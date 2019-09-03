Самострои прикрылись параграфами

В Краснодаре суд подтвердил законность представления прокуратуры Центрального района Сочи в адрес городской администрации, которая, по мнению надзорного ведомства, фактически самоустранилась от противодействия самовольной застройке. Мэрия города-курорта обжалует представление прокурора в апелляции, ссылаясь на недостаток полномочий для решения этого вопроса. Между тем мэр Анатолий Пахомов, уходящий в отставку 8 сентября, на днях заявил, что в проблеме самовольного строительства в городе «поставлена жирная точка».



Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) отказал мэрии Сочи в признании незаконным представления, вынесенного в адрес вице-мэра Константина Михалькова прокуратурой Центрального района города-курорта, сообщается на официальном сайте суда. Как следует из решения АСКК, в ходе прокурорской проверки было установлено, что администрация Сочи не реализует свои полномочия, предоставленные действующим законодательством для борьбы с самовольным строительством. «Деятельность органа местного самоуправления по предупреждению и пресечению самовольного строительства, а также самовольного занятия земельных участков, сведена к перенаправлению поступившей информации о возможных фактах нарушениях законодательства в администрацию края, в обязанности которой не входит решение данных проблем»,— говорится в прокурорском представлении, направленном в адрес вице-мэра Михалькова.

Администрация Сочи признала, что часть материалов о самовольном строительстве действительно направляется в краевой департамент по надзору в строительной сфере, но это связано, по мнению мэрии, с разграничением полномочий между муниципальной и краевой властью: мэрия выявляет незаконное строительство зданий на участке, не предоставленном застройщику, или строительство с нарушением разрешенного вида использования земли. Выявление остальных нарушений (отсутствие разрешения у застройщика, превышение этажности или плотности застройки и пр.) относится к компетенции краевых властей, отмечают в мэрии.

В обоснование своей позиции мэрия города-курорта ссылается на недавно принятые поправки в Градостроительный кодекс РФ, согласно которым пресечение нарушений земельного законодательства исключено из полномочий местного самоуправления. Суд признал этот довод несостоятельным, так как механизм реализации поправок еще не утвержден правительством РФ. Суд также согласился с утверждением прокуратуры, что муниципалитет наделен полномочиями по выявлению нарушений этажности, плотности застройки, отступа от соседнего участка и др. При выявлении таких нарушений муниципалитет обязан выдавать предписание об устранении и привлекать нарушителей к административной ответственности, говорится в решении АСКК, поэтому претензии прокуратуры к руководству города признаны справедливыми.

Администрация Сочи обжаловала судебный акт в 15-м арбитражном апелляционном суде, первое слушание намечено на 7 октября. Мэрия Сочи оспорила претензии надзорного органа не только в суде, но и в публичном пространстве. Глава Сочи Анатолий Пахомов, чьи полномочия заканчиваются 8 сентября, высоко оценил работу своей команды по борьбе с самостроями. «Думаю, что мы поставили жирную точку на самостроях, это проблема, которая 20 лет была, это была самая страшная беда нашего города. Они не особо от меня зависели, но, видит Бог, и все вы видели, что я боролся с первого дня»,— заявил господин Пахомов в интервью ТАСС.

Актуальную информацию об объектах самовольного строительства в мэрии получить не удалось. Вице-мэр Сочи Константин Михальков в интервью местным СМИ весной текущего года сообщил, что в городе подлежат сносу 54 многоквартирных дома, признанных самостроями по решениям судов. Часть многоквартирных домов будет узаконена мировыми соглашениями с мэрией, для чего жильцам и застройщикам необходимо привести объект в соответствие с градостроительными нормами.

По мнению Сергея Радченко, старшего юриста адвокатского бюро «Юг», решение суда в пользу прокуратуры законно и обоснованно. «Нормы, на которые ссылается суд, действительно возлагают на органы местного самоуправления полномочия контролировать строящиеся на территории муниципального образования здания на предмет всех признаков самовольного строительства. Это логично, так как именно администрация выдает разрешения на строительство, она же должна контролировать соответствие строительства своим разрешениям»,— говорит юрист. Если решение суда вступит в силу, то в течение месяца мэрия Сочи будет обязана принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона. В противном случае глава города будет привлечен к административной ответственности, что грозит ему штрафом или дисквалификацией на срок до года, отмечает эксперт.

Анна Перова, Краснодар