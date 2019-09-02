Николай Цуканов: на Урале не хватает более шести тысяч медиков

В Уральском федеральном округе не хватает свыше шести тыс. врачей и специалистов среднего звена. Об этом заявил полпред президента в УрФО Николай Цуканов на встрече со студентами и преподавателями Уральского государственного медицинского университета в Екатеринбурге, сообщает «Интерфакс-Урал».

В частности, отметил господин Цуканов, не достает педиатров. «Многие не выбирают эту специальность, потому что участились некоторые претензии к этим врачам»,— пояснил он, добавив, что к ним предъявляются жесткие требования, они подвергаются уголовным преследованиям. Однако полпред настоял, что «этого не нужно бояться, нужно быть лучшими в своей профессии».

Ректор УГМУ Ольга Ковтун сообщила, что за три года прием на врачебные специальности вырос на 224 человека. «97% выпускников остаются в отрасли»,— уточнила она.