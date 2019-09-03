Оперно-розыскные мероприятия

Минкульт края готов участвовать в переговорах о руководстве «Дягилевским фестивалем» со стороны экс-худрука Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса. Ранее господин Курентзис пожелал заключить контракт на организацию фестиваля не с театром, а напрямую с министром Вячеславом Торчинским. В министерстве утверждают, что это невозможно, и предлагают заключить соглашение о сотрудничестве с фондом поддержки культурных инициатив «Музыкаэтерна». При этом, по данным „Ъ-Прикамье“, существует вероятность, что в случае отказа господина Курентзиса команде театра придется проводить фестиваль самостоятельно.



Пресс-служба краевого минкульта заявила о готовности ведомства участвовать в переговорах с коллективом Теодора Курентзиса MusicAeterna об организации и проведении «Дягилевского фестиваля» в 2020 году. «Министр готов в любой момент подключиться к переговорам»,— сообщили „Ъ-Прикамье“ в пресс-службе ведомства.

Как утверждают в минкульте, гендиректор Пермской оперы Андрей Борисов, ведущий переговоры, передал просьбу господина Курентзиса о заключении прямого контракта на художественное руководство фестивалем с минкультом. «Это невозможно, но министерство культуры готово выступить гарантом соблюдения договоренностей, заключив соглашение о сотрудничестве с фондом „Музыкаэтерна“ в рамках „Дягилевского фестиваля“»,— прокомментировали ситуацию в министерстве.

Собеседник, знакомый с ходом переговоров, назвал сроки подготовки к фестивалю «достаточно сжатыми». «Хотелось бы увидеть костяк программы фестиваля как минимум до 1 ноября»,— отмечает источник. При этом он отметил, что требования MusicAeterna «сложно исполнить как в рамках госзадания, так и действующего законодательства». «Теодор Курентзис не может контрактоваться с губернатором или министром»,— заявил источник. Несмотря на это, по его словам, «министерство продолжает искать компромиссные варианты». Он предполагает, что в результате переговоров театр «сохранит ведущую роль в организации фестиваля», так как «фестиваль находится в госзадании театра, а не министерства». «У театра достаточно компетенций для организации такого масштабного события»,— добавил источник.

Собеседник, близкий к руководству Пермской оперы, отметил, что в театре заинтересованы в привлечении Теодора Курентзиса к руководству фестивалем. «Он может сформировать интересную программу и привлечь ярких и известных деятелей искусства»,— поделился источник.

В MusicAeterna в минувшую пятницу выпустили обращение, в котором призвали «закончить игры с массмедиа, подталкивающие к отказу от проведения фестиваля в Перми, и сесть за стол переговоров, чтобы решить принципиальные вопросы». Как утверждали в команде Теодора Курентзиса, «переговоры с министерством культуры, по сути, еще не начались».

Ранее „Ъ-Прикамье“ сообщал, что краевые власти опасаются заключения контракта с фондом в обход театра. В этом случае краевому руководству будет сложнее контролировать бюджетные средства, выделенные на фестиваль, так как фонд, в отличие от театра, не является учреждением, подведомственным краевому минкульту.

«Дягилевский фестиваль» проводится в Перми с 2003 года. Основным организатором выступает Пермский академический театр оперы и балета им. Чайковского. Учредитель — министерство культуры Пермского края. За время существования фестиваль стал одним из главных культурных брендов региона, в этом году его посетили более 30 тыс. чел.

С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис. Летом этого года он покинул должность художественного руководителя Пермской оперы, но при этом изъявил желание продолжать руководить фестивалем. Ранее коллектив MusicAeterna, которым руководит Теодор Курентзис, сообщил о планах проведения фестиваля в парижском театре Шатле, где 110 лет назад будущий великий импресарио Сергей Дягилев открыл свой первый балетный сезон. В MusicAeterna утверждают, что не планируют использовать бренд «Дягилевский фестиваль» за пределами Перми.

Константин Кадочников