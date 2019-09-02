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В суд передано дело экс-начальника отдела гостехнадзора свердловского минсельхоза

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела государственного технического надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области. Как сообщила прокуратура региона, он обвиняется в получении взятки за незаконные действия, совершенное организованной группой (ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, 54-летний чиновник, работая главой отдела Гостехнадзора, с декабря 2014 по февраль 2018 годов вместе с сообщниками выдавал удостоверения на право управления самоходными машинами без обучения, теоретического и практического экзамена. Всего было получено 32 взятки на общую сумму 905 тыс. руб. По данным свердловского минсельхоза и продовольствия, главой отдела гостехнадзора в этот период был Александр Червяков.

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