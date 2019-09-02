Правительство готовит законопроект, разрешающий ИП не платить за мусор

Краевые власти планируют внести в Законодательное собрание региона проект закона, устанавливающий льготу по оплате услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго» для индивидуальных предпринимателей, работающих по месту регистрации. Об этом заявил губернатор Пермского края Максим Решетников во время общения с жителями региона в Instagram.

По словам господина Решетникова, льгота полностью освобождает предпринимателей от платежей регоператору с 1 января 2019 года. «Если они уже платят как физические лица, то, как ИП платить не будут», – пояснил губернатор. Он добавил, что параллельно будет вестись работа по обоснованию нулевых нормативов.

Ранее пермские предприниматели выразили недовольство поступившими от ПКГУП «Теплоэнерго» «уведомлениями о совершении административного правонарушения». В письмах утверждалось, что юридические лица должны заключить договоры на вывоз мусора с регоператором до 18 августа. В случае если договор не будет заключен, предпринимателям грозил штраф 100 до 250 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Предприниматели с этими требованиями не согласились, так как считают, что не все из них производят мусор в результате работы. Также представители бизнеса остались недовольны двойным начислением для индивидуальных предпринимателей, которые уже платят оператору как физические лица.