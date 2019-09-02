В Нижнем Новгороде виновного в падении льда на коляску с младенцем осудили условно

Бывшего директора ООО «Нахимовский» (обслуживающая компания) Рината Аббясова приговорили более чем к 2,5 годам лишения свободы условно по делу о падении глыбы льда на коляску с младенцем в марте 2019 года. Как сообщает нижегородское следственное управление, подсудимый признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Кроме того, суд запретил бывшему директору на тот же срок занимать должности, связанные с обслуживанием домов.

Напомним, происшествие случилось 15 марта глыба льда упала с крыши дома по проспекту Ленина на коляску с младенцем, девочку госпитализировали в реанимацию. Также повреждения получил трехлетний ребенок, их мать не пострадала.

Договор с домоуправляющей компанией по очистке крыши дома от снега и наледи заключил в ноябре 2018 года Ринат Аббясов. Однако работы по факту не выполнялись с 24 января по 15 марта. Суд установил, что именно бездействие обвиняемого повлекло причинение вреда здоровью ребенку. Вину мужчина признал и от должности был отстранен.

Анастасия Еремина