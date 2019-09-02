Yota снизила прибыль по итогам 2018 года

Виртуальный сотовый оператор «Скартел» (принадлежит «МегаФону»), оказывающий услуги под брендом Yota, по итогам 2018 года увеличил выручку до 29,8 млрд с 28,4 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании по РСБУ, опубликованной в базе «СПАРК-Интерфакс». При этом прибыль от продаж сократилась на 1,5 млрд руб., составив 7,2 млрд руб. Чистая прибыль компании снизилась до 5,5 млрд с 6,8 млрд руб. годом ранее.

Снижение прибыли от продаж связано с корректировкой продуктовой линейки, например, с запуском пакетов без голосовой связи в марте 2018 года, пояснили в компании. Одной из причин снижения чистой прибыли относительно 2017 года стали инвестиции компании в развитие розничной сети, отметил операционный директор Yota Саид Мунаев. По его словам, за 2018 год количество собственных точек продаж увеличилось со 100 до 200, количество франшизных точек — с 300 до 400. Рост выручки компании, по его словам, связан с увеличением клиентской базы. «Кроме того, в 2018 году мы отметили значительный рост потребления трафика клиентами, в то время как цены на услуги остались практически на прежнем уровне. Так, например, рост потребления мобильного интернета составил 33% по отношению к показателям 2017 года»,— отметил господин Мунаев.

Yota не раскрывает абонентскую базу с третьего квартала 2015 года, когда она составляла 1,5 млн подключений. По данным «ТМТ Консалтинга», в 2018 году число абонентов виртуальных мобильных операторов в России составляло 7 млн, из которых 67% приходится на Yota.

Юлия Тишина