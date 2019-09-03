Президент пообещал не отменять режим ЧС в Иркутской области, пока не решат проблемы с жильем

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Иркутскую область. Глава государства посетил пострадавший от паводка город Тулун и пообщался с местными жителями. Он пообещал, что в регионе пока не будут снимать режим ЧС. «До тех пор, пока все жилищные вопросы не закроем, ЧС я буду сохранять»,— сказал господин Путин (цитата по «Интерфаксу»). Также президент заявил о «волоките» и «управленческих сбоях» при ликвидации последствий наводнения.

Президент предложил подготовить отдельную программу поддержки областных предпринимателей. «Нужно будет сделать отдельный план поддержки бизнеса и экономики региона в целом и Тулуна в частности», — заявил Владимир Путин.

После глава государства провел совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения. Он заявил, что жилищная проблема решается очень медленно. «Проблем острых еще очень много, так же как, к сожалению, до сих пор много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно»,— сказал президент. Он призвал ускорить работу по обеспечению жителей собственным жильем.

Это уже третий визит президента в Иркутскую область за два месяца. Сильное наводнение в регионе началось в конце июня. Погибли уже 25 человек. Вода затопила около 11 тыс. домов, из них около 3,5 тыс. не подлежат восстановлению. В ходе одной из своих поездок Владимир Путин раскритиковал работу по ликвидации последствий ЧС, назвав ее неудовлетворительной.

Николай Воронов