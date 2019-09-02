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Игрок «Зенита» Эмилиано Ригони переходит в итальянскую «Сампдорию»

Аргентинский полузащитник ФК «Зенит» Эмилиано Ригони переходит в итальянскую «Сампдорию» на правах аренды до конца сезона с последующим правом выкупа. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что Эмилиано Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» в августе 2017 года. В составе сине-бело-голубых за это время он провел 45 матчей, забил в них 9 мячей и отдал 11 результативных передач. В сезоне 2018/2019 вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России.

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