Трех глав УИК на выборах в Вологодскую гордуму отстранили из-за жалоб наблюдателей

В Вологде отстранили от должностей глав трех участковых избирательных комиссий (УИК) в связи с жалобой кандидата в депутаты городской думы на случаи неоднократного получения бюллетеней гражданами для досрочного голосования на выборах в гордуму. Отметим, на губернаторских выборах, которые также пройдут в регионе 8 сентября, досрочного голосования не предусмотрено.

Территориальная избирательная комиссия Вологды (ТИК) передала информацию о нарушениях в полицию, прокуратуру и областной избирком. «Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Руководители трех участковых избирательных комиссий освобождены от исполнения своих обязанностей. В случае подтверждения фактов правонарушения им грозит уголовная ответственность — до пяти лет лишения свободы»,— сообщили “Ъ” в Вологодском облизбиркоме.

По данным “Ъ”, 31 августа в ТИК Вологды поступила жалоба о том, что при проведении досрочного голосования на участках по округу №10 наблюдатели зафиксировали случаи двойного голосования (голосование одним человеком сразу на двух избирательных участках). 2 сентября председатель избирательной комиссии Вологодской области Денис Зайцев сообщил СМИ, что три избирательных участка с фактами двойного голосования продолжают работать, обязанности отстраненных руководителей УИК переданы их заместителям.

Досрочное голосование на выборы в Вологодскую гордуму началось 28 августа, заработали 127 избирательных участков. На 30 депутатских мест претендуют 140 кандидатов. Всего 8 сентября в Вологде будет работать 141 избирательный участок, 14 из них находятся в местах временного пребывания (больницах и местах лишения свободы).

Мария Литвинова; Александр Тихонов, Ярославль