Суд в Москве отказал во взыскании с краснодарских «Русских масел» 2,44 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отказал швейцарской компании INERCO TRADE S.A. во взыскании с кубанского ООО ТК «Русские масла» 2,44 млрд руб. неисполненных обязательств по поставке за рубеж пшеницы. Кроме того, европейская фирма планировала взыскать с кубанского общества 1 млрд руб. неустойки.

Как следует из материалов суда, ответчик («Русские масла») признал перед истцом только задолженность на сумму 1,35 млрд руб. и неустойку в размере 263,8 млн руб. Кроме того, представитель «Русских масел» пояснил суду, что ввиду плохого финансового состояния компания рассматривает вопрос о банкротстве.

Привлеченный в качестве третьего лица Росфинмониторинг в письменных пояснениях сообщил, что ответчик находится в предбанкротном состоянии, его деятельность на конец 2017 года была признана убыточной. В отношении ООО ТК «Русские масла» имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам в апреле 2019 года. Также Росфинмониторинг пояснил, что истец и ответчик являются аффилированными лицами через холдинговую компанию АО КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.

В материалах дела сообщается, что между ООО ТК «Русские масла» в 2016 году существовали договорные обстоятельства по поставке за рубеж пшеницы урожая 2015 года. Часть обязательств кубанская фирма выполнила, а часть – якобы не исполнила, получив задаток от иностранной компании. Суд попросил истца и ответчика документы бухгалтерского учета, однако получил от сторон ответ, что в бухгалтерской отчетности конкретные сделки не отражались. «Суд считает, что сторонами в материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих реальность совершенных сделок в рамках спорного контракта», - говорится в материалах суда

Суд счел, что у него отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований швейцарской компании по всем ее требованиям, поэтому в иске было отказано.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговая компания “Русские масла”» зарегистрирована в 2008 году в Краснодаре. Ее уставный капитал – 7,51 млн руб. Основной вид деятельности – оптовая торговля семенами масличных культур. Владельцем 100% доли в уставном капитале является Константин Сумкин, владелец аналогичного ООО «Русские масла Дон» в Ростове-на-Дону. Выручка краснодарского общества за 2017 год составила 133 млн руб., убыток – 461,7 млн руб. По итогам 2018 года компания не показала выручки, ее убыток составил 37 млн руб. Кредиторская задолженность ТК «Русские масла» по итогам 2018 года составила 1,36 млрд руб.

Дмитрий Михеенко