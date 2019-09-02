Суд в Москве отказал во взыскании с краснодарских «Русских масел» 2,44 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отказал швейцарской компании INERCO TRADE S.A. во взыскании с кубанского ООО ТК «Русские масла» 2,44 млрд руб. неисполненных обязательств по поставке за рубеж пшеницы. Кроме того, европейская фирма планировала взыскать с кубанского общества 1 млрд руб. неустойки.
Как следует из материалов суда, ответчик («Русские масла») признал перед истцом только задолженность на сумму 1,35 млрд руб. и неустойку в размере 263,8 млн руб. Кроме того, представитель «Русских масел» пояснил суду, что ввиду плохого финансового состояния компания рассматривает вопрос о банкротстве.
Привлеченный в качестве третьего лица Росфинмониторинг в письменных пояснениях сообщил, что ответчик находится в предбанкротном состоянии, его деятельность на конец 2017 года была признана убыточной. В отношении ООО ТК «Русские масла» имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам в апреле 2019 года. Также Росфинмониторинг пояснил, что истец и ответчик являются аффилированными лицами через холдинговую компанию АО КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.
В материалах дела сообщается, что между ООО ТК «Русские масла» в 2016 году существовали договорные обстоятельства по поставке за рубеж пшеницы урожая 2015 года. Часть обязательств кубанская фирма выполнила, а часть – якобы не исполнила, получив задаток от иностранной компании. Суд попросил истца и ответчика документы бухгалтерского учета, однако получил от сторон ответ, что в бухгалтерской отчетности конкретные сделки не отражались. «Суд считает, что сторонами в материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих реальность совершенных сделок в рамках спорного контракта», - говорится в материалах суда
Суд счел, что у него отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований швейцарской компании по всем ее требованиям, поэтому в иске было отказано.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговая компания “Русские масла”» зарегистрирована в 2008 году в Краснодаре. Ее уставный капитал – 7,51 млн руб. Основной вид деятельности – оптовая торговля семенами масличных культур. Владельцем 100% доли в уставном капитале является Константин Сумкин, владелец аналогичного ООО «Русские масла Дон» в Ростове-на-Дону. Выручка краснодарского общества за 2017 год составила 133 млн руб., убыток – 461,7 млн руб. По итогам 2018 года компания не показала выручки, ее убыток составил 37 млн руб. Кредиторская задолженность ТК «Русские масла» по итогам 2018 года составила 1,36 млрд руб.