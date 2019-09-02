Совокупный убыток нижегородских предприятий вырос в 4,5 раза

В Нижегородской области по итогам первого полугодия 2019 года убыточными оказались 368 предприятий или 29,7% от общего их числа в регионе. Совокупный убыток таких компаний превысил 53,2 млн руб., сообщает Нижегородстат. За первые шесть месяцев 2018 года убыточным числилось 361 предприятие (29,1%). Совокупный убыток тогда составил 11,7 млн руб., что в 4,5 раза меньше результата этого года.

Наибольшее количество убыточных компаний относятся к обрабатывающей промышленности – 84 предприятия показали совокупный убыток в 8,7 млн руб. Еще 47 компаний в области оптовой и розничной торговли и ремонта транспорта показали убыток в 4,1 млн руб., а 38 компаний по транспортировке и хранению сработали в убыток на 631 тыс. руб. Самую большую сумму убытков – более 29 млн руб. – показали 28 компаний в области профессиональной, научной и технической деятельности.

Анастасия Еремина