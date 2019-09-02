На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В Серовском районе (Свердловская область), вблизи села Филькино, обрушился пешеходный понтонный мост, открывшийся 31 августа. Он был построен взамен тому, что сломался в октябре 2017 года.

По словам местной жительницы Анастасии Пристав, на месте инцидента уже работает МП «Серовавтодор». За день до происшествия госпожа Пристав писала о скапливающемся мусоре.

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей». Зимой переход через реку осуществлялся по сооруженному жителями поселка деревянному настилу, что «свидетельствует о неорганизации администрации Серовского городского округа безопасности такого вида переправы», сообщала ранее прокуратура. В летнее время — лодочной переправой.

В декабре 2018 года городская прокуратура после проверки поступившей жалобы провела проверку доступности местных жителей к объектам транспортной инфраструктуры и социального назначения и обратилась в Серовский районный суд с требованием обязать администрацию Серова организовать круглогодичную доступность граждан. 8 мая 2019 года суд удовлетворил исковые требования. В решении суда также указано предостережение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» о том, что использование для организации лодочной переправы не рекомендовано, «в том числе по причине небольших глубин на реке Каква в месте переправы».

Кроме того, 28 июня Серовский межрайонный следственный отдел СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Мария Арабей, Екатеринбург