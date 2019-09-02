02 сентября, понедельник
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Lamborghini показала тизер нового суперкара

Компания Lamborghini показала тизер нового суперкара, премьера которого состоится в 2019 году.

На официальной странице в Instagram итальянский автопроизводитель опубликовал видеотизер, сопроводив его подписью «Мы готовы к автосалону во Франкфурте. А вы?». Судя по снимку, дизайн новинки будет выполнен в стилистике концепт-кара Lamborghini Terzo Millennio, представленного в 2017 году.

Публичный дебют новой модели Lamborghini состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

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