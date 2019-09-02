02 сентября, понедельник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Показатели отраслей, на которые приходилось более 70% всех капвложений в экономике РФ в первом полугодии 2019 года (млрд руб.)

от
Объем капвложений Объем финансовых вложений Объем прибили до налогообложения Рентабельность продаж (%)
Добыча нефти и газа 850,9 -183,1 1400,2 35,8
Операции с недвижимостью 295,5 32,3 118,1 12,9
Складское хозяйство 288,3 49,1 308,3 17,2
Электроэнергетика 226 114,2 427,7 14,1
Трубопроводный транспорт 223,5 16,3 164,9 13,2
Телекоммуникации 203,7 -82,1 162,8 18,9
Производство химических веществ 196 -50,7 365 28,6
Производство нефтепродуктов 174,5 -393,2 592,2 9,4
Научная и техническая деятельность 173,9 477,7 274,6 9,8
Сельское хозяйство 168,2 16 112,8 16,7
Железнодорожные грузовые перевозки 151,7 -41,4 112,5 12,9
Торговля 145,1 -212 1613 6,5
Строительство 132,1 -1,1 58,8 6
Производство металлургическое 131,5 173,6 666,2 22,7
Сухопутные пассажирские перевозки 121,2 -1,6 -19,8 -17,6
Добыча металлических руд 109,2 46 303,7 70,2
открыть таблицу в новом окне

Источник: Росстат.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя