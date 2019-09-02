02 сентября, понедельник
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BMW представила прощальные версии i3 и i8

Компания BMW представила прощальные версии двух своих моделей — электрического хэтчбека i3 и гибридного купе и родстера i8.

Исполнение Edition RoadStyle для BMW i3s подразумевает цвет кузова Fluid Black с деталями медного оттенка E-Copper и черные 20-дюймовые колесные диски. Салон хэтчбека получил отделку кожей и темным деревом, а также вышитые названия спецверсии.

Купе BMW i8 в варианте Ultimate Sophisto Edition отличается окраской Sophisto Grey Brilliant Effect с элементами E-Copper, 20-дюймовыми черно-медными колесными дисками, пакетом Shadow Line с глянцево-черным декором и голубыми тормозными суппортами. Интерьер отличается отделкой черно-оражевой кожей, акустикой Harman Kardon с керамическими переключателями и шильдиками с обозначением модификации.

Тираж BMW i3s Edition RoadStyle не превысит 1 тыс. шт., а BMW i8 Ultimate Sophisto Edition будет сделано 200 шт. Выпуск спецверсий приурочен к скорому снятию моделей с производства.

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