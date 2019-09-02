BMW представила прощальные версии i3 и i8

BMW i3s Edition RoadStyle и BMW i8 Coupe Ultimate Sophisto Edition. Фото: BMW

BMW i8 Coupe Ultimate Sophisto Edition. Фото: BMW

Исполнение Edition RoadStyle для BMW i3s подразумевает цвет кузова Fluid Black с деталями медного оттенка E-Copper и черные 20-дюймовые колесные диски. Салон хэтчбека получил отделку кожей и темным деревом, а также вышитые названия спецверсии.

Купе BMW i8 в варианте Ultimate Sophisto Edition отличается окраской Sophisto Grey Brilliant Effect с элементами E-Copper, 20-дюймовыми черно-медными колесными дисками, пакетом Shadow Line с глянцево-черным декором и голубыми тормозными суппортами. Интерьер отличается отделкой черно-оражевой кожей, акустикой Harman Kardon с керамическими переключателями и шильдиками с обозначением модификации.

Тираж BMW i3s Edition RoadStyle не превысит 1 тыс. шт., а BMW i8 Ultimate Sophisto Edition будет сделано 200 шт. Выпуск спецверсий приурочен к скорому снятию моделей с производства.