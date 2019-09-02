«АльфаСтрахование» защитила ответственность и строительно-монтажные риски «Кубаньэнерго» на 146 млн руб.

Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» заключил договор страхования ответственности и строительно-монтажных рисков (СМР) с «Кубаньэнерго» на 146 млн руб.

ПАО «Кубаньэнерго» – крупнейшая электросетевая компания на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляющая передачу и распределение электрической энергии по сетям напряжением 110 кВ и ниже.

Согласно договору, от всех рисков застрахованы строительно-монтажные работы ООО ПСФ «Кубтехэлектро» на время монтажа двух кабельных линий 10 кВ в Анапе. Также защитой обеспечена ответственность компании за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

«Кубаньэнерго» – партнер, с которым «АльфаСтрахование» сотрудничает уже на протяжении нескольких лет. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту и его проектам, детально оцениваем все возможные риски и в результате предлагаем оптимальные условия защиты, а при возникновении страховых случаев оперативно урегулируем убытки. Рады, что компания «Кубаньэнерго» оценила уровень нашего сервиса и приняла решение расширить сотрудничество с нами, заключив несколько новых договоров страхования СМР», – говорит Артур Куропатко, заместитель директора ЮРЦ «АльфаСтрахование» по корпоративным продажам.