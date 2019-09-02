«Импортозамещение — важный стимул к развитию»

— Каково, по вашему мнению, общее состояние рынка электротехнического оборудования? Можно ли сказать, что рынок переживает стагнацию? И какие тренды для него характерны?

— Несмотря на то, что рынок не показывает бурного роста в последние годы, он продолжает развиваться: внедряются новые технологии и технические решения, появляются новые требования заказчиков и технические регламенты. Поэтому я считаю, что о стагнации рынка говорить ни в коем случае нельзя. В частности, динамику развития рынка наглядно иллюстрируют некоторые тренды.

Первым из основных трендов является импортозамещение. Оно стало серьезным стимулом к развитию: производители осваивают новые технологии и модернизируют оборудование. Ведь мало просто заменить импортное оборудование своим, необходимо добиться улучшения технических характеристик и соответствия требованиям качества. Заказчики привыкли получать продукт того уровня, который им предлагали глобальные игроки, и это большой вызов для всех локальных производителей.

Вторым трендом я бы назвал повышение конкуренции, ее ужесточение. Год от года появляются новые малые и средние производители электротехнического оборудования, которые частично отнимают рынок у крупных состоявшихся игроков. Поэтому не только увеличение доли рынка, но и ее сохранение в условиях незначительного роста рынка и ужесточения конкуренции — большой успех. Он требует от состоявшихся игроков внимания к эффективности операционной деятельности, инвестиций в модернизацию, развития и создания новых продуктов. Особое внимание при этом следует уделять инновациям, так как именно они позволяют выделять конкретные продукты из общей массы аналогичных решений.

Третий тренд — цифровизация. В последнее время тема цифровизации в энергетике набрала обороты. Повсеместно проходят обсуждения, внедряются новые решения, и может создаться обманчивое впечатление, что энергетика — это отрасль, где цифровые технологии находятся в зачаточном состоянии. Но это не так. Энергетика — это исторически зрелая отрасль в части применения цифровых технологий. Длительное время применяются микропроцессорные терминалы релейной защиты, цифровые каналы связи, на многих подстанциях внедрена система АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом). Большое количество подстанций функционирует без оперативного персонала, управление ими осуществляется из диспетчерских центров. Соответственно, нельзя сказать, что энергетика переживает повсеместный бум цифровизации, так как достаточно было сделано ранее.

Я считаю, в текущей волне цифровизации важно отметить цифровую подстанцию по новому ГОСТу, который является, по сути, адаптированным МЭК-61850. Применение цифровой подстанции, выполненной по МЭК-61850, должно привести к снижению капитальных затрат на этапе строительства, к снижению операционных издержек на этапе эксплуатации, а главное — к повышению уровня взаимозаменяемости вторичного оборудования. Раньше подстанция, построенная с применением одного типа релейной защиты, в случае расширения последней требовала, как правило, применения таких же терминалов релейной защиты, что ставило некоторых производителей в выигрышное положение. Сейчас стандарт МЭК на цифровую подстанцию подразумевает взаимозаменяемость вторичных систем, и это очень важный фактор.

Также я хотел бы выделить внедрение цифровых технологий там, где их никогда не было, например, в РЭС (распределительных электрических сетях). Цифровые решения в РЭС позволят увеличить уровень наблюдаемости энергосистемы и, как следствие, выработать ряд мер по повышению эффективности и снижению издержек. На основании собранной информации можно реализовать мероприятия по оптимизации топологии электрической сети, то есть ее структуры. Это даст наибольший эффект в вопросе экономии. Кроме того, повышение наблюдаемости поможет найти решения по компенсации реактивной мощности, то есть по снижению потерь в электрической сети, а также позволит сократить коммерческие потери электроэнергии. Еще одним следствием внедрения цифровых технологий в РЭС станет накапливание информации. Big data (большой массив накопленной информации) позволит выполнять предиктивную аналитику: прогнозировать отказ оборудования, аварии.

Я считаю, что самое важное в новой волне цифровизации — это разумный подход. Любое техническое решение должно быть экономически обосновано. Соблюдение этого принципа при внедрении цифровых технологий даст положительный эффект для энергетики в целом.

Четвертым трендом, на мой взгляд, является экспорт. Государство всячески мотивирует локальных производителей выходить на внешние рынки, поддерживает. Но это серьезный вызов для рынка электросетевой энергетики. Традиционно производитель заточен на внутреннее потребление, и выход на внешний рынок часто становится невероятно сложным, потому что на нем установлены другие стандарты. Российское оборудование производится по ГОСТам, а международные клиенты запрашивают оборудование по стандартам МЭК. Например, распространенный в настоящий момент старый ГОСТ на ячейки очень далек от международных стандартов, и российские производители должны либо комплексно модернизировать свою продукцию, либо создавать новые ячейки. Важным фактором, который способствует повышению экспортного потенциала отрасли, является внедрение новых ГОСТов, приближенных к стандартам МЭК. В частности, новый ГОСТ на ячейки КРУ практически полностью соответствует стандартам МЭК. Также экспортный потенциал рынка сдерживает отсутствие в России испытательной лаборатории, сертифицированной для испытаний по МЭК. Чтобы получить сертификат, нужно везти оборудование на испытания за границу. Это требует на порядок больше ресурсов и затрат, чем испытания в России.

— Каковы приоритеты заказчиков и производителей в текущих условиях?

— Для заказчиков основным приоритетом является получение за минимальную цену оборудования, которое соответствует их техническим требованиям по качеству и надежности. Однако стоит отметить, что становится все больше клиентов, которые смотрят не только на первоначальные инвестиции, но и на операционные издержки. Например, можно купить распределительный трансформатор по минимальной цене, который в процессе использования будет приводить к большим потерям электроэнергии. А можно инвестировать большие деньги в энергоэффективный трансформатор, который за несколько лет эксплуатации окупит дополнительные первоначальные инвестиции, а потом будет генерировать дополнительную прибыль за счет экономии. Многие клиенты обращают внимание на эти факторы. Можно привести схожие примеры и с другими видами оборудования, когда операционные издержки перевешивают экономию, достигнутую на начальном этапе. Если же говорить о производителях оборудования, то в свете тренда на импортозамещение и ужесточения конкуренции для них все более важными становятся развитие продуктов, повышение эффективности технических решений, операционной и производственной деятельности. Производители инвестируют в эти направления, чтобы оставаться конкурентоспособными.

— Насколько сильно отрасль зависит от импортного оборудования?

— Я считаю, что практически не зависит. Все основное оборудование производится в России, за исключением узкоспециализированного, например, КРУЭ (комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией) на высокие классы напряжения. Потребность в таком оборудовании удовлетворяется в том числе за счет совместного российско-китайского производства с разной степенью локализации.

— Как Электрощит Самара следует трендам? Модернизирует ли свое оборудование?

— В свете трендов отрасли мы готовим к запуску наше новое предложение — ячейку КРУ-СЭЩ-80, выполненную в соответствии с новым ГОСТом и МЭК на ячейки. Она позволит не только заместить импортное оборудование, но и выйти на новые рынки. В то же время мы приняли решение полностью модернизировать наши хорошо известные рынку, но уже в какой-то мере устаревшие киосковые подстанции и выпустить усовершенствованную версию — КТП Пилот, которая соответствует всем требованиям рынка. В ходе разработки мы провели множество испытаний, в том числе испытание локализации короткого замыкания, которое большинство производителей не выполняет. Мы гарантируем нашим клиентам высочайшее качество и безопасность в работе с КТП Пилот.

Как я говорил ранее, все больше компаний инвестируют достаточно значительные средства в энергоэффективное оборудование, в том числе распределительные трансформаторы, которые составляют большую часть парка всех электрических силовых трансформаторов. Стоимость энергосберегающих трансформаторов немного выше стандартных, но окупаемость затрат ощущается в течение 2–4 лет, а в дальнейшем применение такого трансформатора приносит экономическую выгоду. Компания Электрощит Самара разработала и освоила производство двух видов энергосберегающих трансформаторов с масляной изоляцией, соответствующих приказу правительства РФ №600. Данные трансформаторы имеют низкий уровень потерь холостого хода и короткого замыкания.

Мы также стали активно следить за трендами индустрии 4.0 и интернета вещей и разрабатываем предложения по опциональной цифровизации. Электрощит Самара развивает автоматизированные системы, и уже сейчас у нас есть комплекс предложений в этой части.

Например, встраиваемая цифровая система для НКУ. Она оснащена интерактивной панелью оператора, которая реализует человеко-машинный интерфейс. Основными возможностями системы являются использование ее в качестве локальной автономной системы управления с возможностями удаленного управления, а также интеграция в существующие SCADA-системы высокого уровня. Встраиваемая цифровая система для НКУ имеет ряд функций, например, интерактивные визуализация и мониторинг состояния электроустановки, регистрация и запись событий и аварий с метками времени, мониторинг данных и так далее.