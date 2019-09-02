02 сентября, понедельник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Kia Ceed SW и Kia XCeed получили гибридную версию

Компания Kia представила гибридную версию двух своих моделей — универсала Ceed SW и кроссовера XCeed.

Оба автомобиля оснащаются 141-сильной бензо-электрической силовой установкой, состоящей из 1,6-литрового бензинового двигателя, 61-сильного электромотора, 6-ступенчатой роботизированной коробки передач и аккумулятора на 8,9 кВт/ч, позволяющего проезжать на электротяге до 60 км.

Гибридные модификации отличаются дополнительным лючком в левом переднем крыле для подключения к электросети и глухой решеткой радиатора. В салоне изменилась панель приборов, а мультимедийная система получила дополнительный функционал. При движении на электротяге машина издает звуки, предупреждающие пешеходов, а климатическая система получила режим подачи воздуха только в зону водителя.

В Европе продажи гибридных Kia Ceed SW и Kia XCeed начнутся в 2020 году, а на российском рынке эти модификации не появятся.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя