Kia Ceed SW и Kia XCeed получили гибридную версию

Kia XCeed PHEV и Kia Ceed SW PHEV. Фото: Kia

Kia Ceed SW PHEV. Фото: Kia

Оба автомобиля оснащаются 141-сильной бензо-электрической силовой установкой, состоящей из 1,6-литрового бензинового двигателя, 61-сильного электромотора, 6-ступенчатой роботизированной коробки передач и аккумулятора на 8,9 кВт/ч, позволяющего проезжать на электротяге до 60 км.

Гибридные модификации отличаются дополнительным лючком в левом переднем крыле для подключения к электросети и глухой решеткой радиатора. В салоне изменилась панель приборов, а мультимедийная система получила дополнительный функционал. При движении на электротяге машина издает звуки, предупреждающие пешеходов, а климатическая система получила режим подачи воздуха только в зону водителя.

В Европе продажи гибридных Kia Ceed SW и Kia XCeed начнутся в 2020 году, а на российском рынке эти модификации не появятся.