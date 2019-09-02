Музей блокады Ленинграда откроется после капитального ремонта 6 сентября

В пятницу, 6 сентября, в Соляном переулке состоится торжественное открытие новой экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. В пространстве, которое музей занимает с 8 сентября 1989 года, проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы, начавшиеся в июне прошлого года.

Как сообщили в комитете по культуре Петербурга, 6 и 7 сентября вход в музей будет осуществляться только для организованных групп, сформированных заранее. Для всех желающих он откроет свои двери в воскресенье, 8 сентября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на создание новой экспозиции музею блокады Ленинграда из резервного фонда президента РФ было выделено 150 млн рублей.

Также сообщалось, что Смольный заручился поддержкой Минобороны РФ в вопросе передачи Музею обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке дополнительных площадей, в настоящий момент занимаемых структурами ведомства по соседству с учреждением культуры.