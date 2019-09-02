Краевые власти предлагают девелоперу Ивы передать часть площадки под аквапарк

Губернатор Пермского края Максим Решетников сегодня в ходе прямого эфира в своем Instagram сегодня ответил на вопрос о строительства аквапарка. Глава региона сообщил, что властями рассматривается две площадки – в микрорайоне Ива, который застраивает краснодарский холдинг «Девелопмент-Юг», и площадка в Кировском районе, где планируется строительство инфекционной больницы.

Площадка на Иве губернатору импонирует транспортной доступностью – рядом находится Восточный обход. Он отметил, что краевые власти ведут переговоры с СИК «Девелопмент-Юг» о передаче участка в региональную собственность – окончательно решение может быть принято в сентябре в ходе визита в Пермь главы корпорации Сергея Иванова.

В тоже время, отметил губернатор, аквапарк нужен и Кировском району – здесь нет досуговых объектов, и жители Закамска на это неоднократно указывали главе региону. Господин Решетников также высказался и по поводу опасений в безопасности соседства аквапарка и инфекционной больницы. Губернатор призвал не опасаться этого соседства, заявив, что будущий объект здравоохранения будет построен современным и экологичным.

Глава региона заявил о намерении принять решение по аквапарку до конца сентября, причем, с привлечением специалистов и городских властей. Максим Решетников добавил, что он сам «загорелся» идеей аквапарка.