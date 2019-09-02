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В ГУМе открылась выставка Omega в честь 50-й годовщины миссии «Аполлон-11»

С тех пор, как человек впервые ступил на поверхность Луны — момента, навсегда изменившего историю и представление о границах возможного — прошло 50 лет. 21 июля 1969 года астронавты корабля «Аполлон-11» произвели высадку на лунную поверхность, а Omega Speedmaster стали первыми часами, побывавшими вместе с ними на Луне. В честь этого события бренд Omega представил «золотую» выставку, на которой можно увидеть серии легендарных «лунных часов» Speedmaster.

Экспозиция находится на первом этаже второй линии ТД ГУМ и свободна для посещения до 10 октября 2019 года. В рамках выставки гости могут принять участие в интерактивной лунной миссии.

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