Семья Chanel J12 пополнилась новыми J12 Phantom из белой и черной керамики

В 2019 году классические J12 претерпели серьезную метаморфозу, но изменения никак не повлияли на их суть. Директор креативной студии Chanel Watch Арно Шастен переосмыслил дизайн J12, сделав его более актуальным, но не меняя идентичность легенды. Изменился и часовой механизм: новейший калибр 12.1 специально разработан для CHANEL швейцарской мануфактурой KENISSI. Точность калибра 12.1 с 70-часовым запасом подтверждена сертификатом COSC Швейцарского Института Хронометрии. В часах J12 Phantom часовые метки сделаны из черной керамики для черных часов и из белой керамики — для белых, из-за чего возникает эффект сплошного фона.

Новые модели выпущены в диаметре 38 мм с мануфактурным калибром и 33 мм с высокоточным кварцевым механизмом и будут представлены эксклюзивно в часовом корнере CHANEL в ЦУМе с 4 сентября 2019. При покупке часов, по желанию клиента, ему предоставляется бесплатная услуга по гравировке на внутренней стороне застежки. стоимость часов составит 344 900 руб. — 421 600 руб.