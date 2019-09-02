У пассажирки в аэропорту «Платов» нашли крупную сумму незадекларированной валюты

Сотрудники таможенного поста аэропорта «Платов» обнаружили у пассажирки международного авиарейса крупную сумму незадекларированной валюты, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Во время таможенного контроля пассажиров рейса «Ростов-на-Дону – Стамбул» у проходившей по «зеленому» коридору гражданки России, обнаружили $13,8 тыс. 1,9 тыс. руб., 25 турецких лир, 50 турецких куруш, €8. При этом пассажирскую таможенную декларацию женщина не подавала.

«В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и денежных инструментов на общую сумму, превышающую в эквиваленте $10 тыс., данные денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств», - сказано в сообщении.

Сумма перевозимых пассажиркой средств за вычетом разрешенной к ввозу без декларирования, составила более 250 тыс. руб. Свои действия женщина объяснила тем, что не знала о необходимости декларировать денежные средства в сумме свыше $10 тыс. В ее отношении возбудили дело об административном правонарушении (ст. 16.4 КоАП РФ)

Дарья Голякова