Под Белгородом могут построить комплекс техобслуживания грузовиков за 80 млн рублей

Экспертная комиссия по рассмотрению проектов при департаменте экономического развития Белгородской области одобрила планы брянского ООО «Ространсавто» по строительству комплекса зданий технического обслуживания большегрузного транспорта в Яковлевском районе. Компания может вложить 80 млн руб. в комплекс пропускной способностью не менее 400 единиц в месяц. Строительство планируется завершить во втором квартале 2022 года. Как пояснили в департаменте, проект будет реализован рядом с трассой М-2 «Крым» в границах СПК «Терновский» на участке, «на котором имеются конструкции, пришедшие в упадок в связи с банкротством собственника». Инвестор является официальным дилером грузовиков DAF, добавили в ведомстве.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Ространсавто» зарегистрировано в Брянской области в ноябре 2007 года. Уставный капитал – 10 тыс. руб. По итогам 2017 года выручка компании составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль – 17,5 млн руб. Гендиректор и единственный владелец – Валентина Саврухина.

О смене руководства в муниципалитете читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Яковлевский район остался в прошлом».

Александр Прытков