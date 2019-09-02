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LOEWE Perfumes представили новую концепцию бренда

Испанский дом LOEWE Perfumes начали ребрендинг, в основе которого лежит взаимосвязь природы и искусства. В этом году идет речь о взаимосвязи природы и кожи. Чтобы продемонстрировать эту связь бренд пригласил финно-американского фотографа Арно Рафаэль Минккинена и попросил его передать красоту иллюстраций немецкого художника Карла Блоссфельдта через новое визуальное решение. Выбор был сделан неслучайно: на протяжении своей пятидесятилетней карьеры Минккинен стремился раскрыть истину о существовании глубокой связи между природой и обнаженным человеческим телом.

Эта кампания идеально сочетается с новой упаковкой ароматов LOEWE: графическая черно-белая иллюстрация Блоссфельдта, лаконичная коробка, внутри которой — духи.

Напомним, что первый аромат марки LOEWE вышел в 1972 году и стал новой главой в деятельности испанского модного дома. С тех пор вышла серия ароматов для мужчин и женщин, созданных из натуральных компонентов, которые принесли марке такую же известность, как и сумки из натуральной кожи.

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