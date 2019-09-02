Cupra представила электрокроссовер Tavascan

Cupra Tavascan. Фото: SEAT

Cupra Tavascan. Фото: SEAT

Cupra Tavascan. Фото: SEAT

Cupra Tavascan. Фото: SEAT

Электромобиль, названный в честь деревни в Пиренеях, построен на платформе MEB. Купе-кроссовер оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 306 л.с. Аккумулятор на 77 кВт/ч обеспечивает запас хода до 450 км без подзарядки.

Cupra Tavascan отличается новым оформлением экстерьера, который предвещает развитие фирменного дизайна марки в будущих серийных моделях. Концепт-кар получил тщательно проработанную аэродинамику, 22-дюймовые колесные диски и элементы из неокрашенного карбона и материала медного цвета.

Салон, отделанный кожей, карбоном и алькантарой, предлагает четыре раздельных сиденья и полностью цифровую панель приборов. В распоряжении водителя 12,3-дюймовый экран, а еще один 13-дюймовый дисплей играет роль мультимедийной системы и его при необходимости можно сдвинуть к пассажиру.

О серийных перспективах Cupra Tavascan, публичный дебют которого состоится на автосалоне во Франкфурте, испанский автопроизводитель не сообщает.