Виталий Коротких возглавил ООО «Газпром межрегионгаз Самара»

Генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Самара» назначен Виталий Коротких. Такое решение принял совет директоров компании, сообщает пресс-служба общества.

Виталий Коротких приступил к своим обязанностям 2 сентября 2019 года. Одновременно с руководством компанией по реализации газа он продолжит руководить ООО «Газпром газораспределение Самара», которое возглавляет с 2008 года. В 2011 году Виталий Коротких избран депутатом Самарской губернской думы пятого созыва, в 2016 году стал депутатом регионального парламента шестого созыва.

ООО «Газпром межрегионгаз Самара» было создано в 2001 году. С момента основания организацией руководил Андрей Кислов.

Андрей Сазонов