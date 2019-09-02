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«Красное Сормово» планирует спустить на воду круизный лайнер 11 сентября

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» готовится спустить на воду круизный четырехпалубный лайнер «Мустай Карим» для компании «ВодоходЪ» по заказу ОСК «Машпромлизинг» (прежнее название «Госзнак-лизинг»). Как сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе компании, церемонию планируют провести 11 сентября 2019 года. Ранее отмечалось, что это первое судно такого уровня, построенное в России за последние годы, и первое круизное судно для судоверфи.

Напомним, контракт на строительство круизного лайнера проекта PV300 был подписан между тремя компаниями в 2017 году. Тогда стоимость его оценивалась в 3,1 млрд руб. Предполагалось, что судно будет передано заказчику в первом квартале 2020 года. Лайнер может преодолевать около 6 тыс. км со скоростью 22,5 км/ч. Пассажировместимость составляет 333 человека и 144 члена экипажа. «Мустай Карим» будет соответствовать уровню пятизвездочного отеля, сообщается на сайте компании «ВодоходЪ». Он спроектирован по типу «плавучей гостиницы». На борту будут доступны обзорные салоны, рестораны, бары, спа-салон, тренажерный зал, парикмахерская, открытая прогулочная зона/солярий на верхней палубе.

Анастасия Еремина


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