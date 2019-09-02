В Ростовской области в этом году откроют еще пять школ

В этом году в Ростовской области завершится строительство и реконструкция еще пяти школ, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Планируется сдать две строящиеся школы: в микрорайоне Красный Аксай донской столицы и станице Кривянской Октябрьского района в общей сложности на 1,3 тыс. мест. Кроме того, еще в трех школах закончится реконструкция: в Гуково и двух сельских поселениях Октябрьского района появится 658 школьных мест.

Напомним, две новые школы совокупно на 1,9 тыс. мест открылись сегодня в Ростове и в Аксайском районе. В Миллеровском районе завершилась реконструкция Верхнеталовской школы на 126 мест.

В ближайшие три года по региональному проекту «Современная школа» в Ростовской области планируют создать около 10 тыс. школьных мест и сдать 21 школу. На эти цели планируют направить около 6,8 млрд руб.

Дарья Голякова