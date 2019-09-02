В Кубанский аграрный университет зачислили студентов из 40 регионов России

Сегодня, 2 сентября, прошло зачисление в студенты первого курса Кубанского государственного аграрного университета. Первокурсниками КубГАУ стали более 4 тыс. человек из 40 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в краевой администрации. Всего в вуз было подано более 30 тыс. заявлений.

Спикер краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что в России сложно найти агропромышленное предприятие, где бы не работали выпускники КубГАУ. Это видные ученые, генетики, селекционеры, биологи, общественные деятели и политики. «В этом году наша география как никогда широка – студентами крупнейшего аграрного вуза региона стали ребята со всех концов страны, ближнего и дальнего зарубежья», – подчеркнул председатель ЗСК.

Отметим, что господин Бурлачко сам в прошлом выпускник Кубанского сельскохозяйственного института. В 1983 году он получил квалификацию «Инженер-гидротехник» на специализации «Гидромелиорация». Работать начал в сентябре 1983 года инженером в Абинском управлении оросительных систем.

Василий Хитрых